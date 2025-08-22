Muškarci pretukli pijanog Ukrajinca: Netko ih je snimio

TUČNJAVA U MAKARSKOJ /

Foto: Ivo Cagalj/pixsell/ilustracija

Policija nije imala dojavu, no izašla je na teren kad je primila snimke muškaraca kako mlate jednog muškarca na podu

22.8.2025.
9:00
Ivo Cagalj/pixsell/ilustracija
Policija je uhitila tri muškarca koji su ispred bara u Makarskoj pretkuli pijanog Ukrajinca (26). Policija nije imala dojavu, no izašla je na teren kad je primila snimke koje prikazuju muškarce kako mlate muškarca na podu. 

Policija je utvrdila da se napad na muškarca dogodio u četvrtak oko 21.50 sati. 24sata doznaju da se nad trojicom muškaraca provodi kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela nasilničko ponašanje na štetu 26-godišnjeg državljanina Ukrajine koji je odbio liječničku pomoć. 

Oštećeni koji se nalazio u alkoholiziranom stanju i još jedna osoba dovedeni su u policijsku postaju gdje se nad njima provelo istraživanje vezano uz  sumnju u počinjenje prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. 

TučnjavaMakarskaPolicija
