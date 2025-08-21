Pijani Poljaci ukrali kombi pa se zabili u trgovinu: Šteta 12.000 eura

Dvojica poljskih državljana (27 i 31 godinu) završila su u rukama riječke policije pošto su, kako se sumnja - pod utjecajem alkohola, u Rijeci ukrali kombi i njime se zabili u pročelje trgovine. O tom je izvjestila PU primorsko goranska.

Incident se dogodio 18. kolovoza u večernjim satima na Školjiću. Jedan od muškaraca iskoristio je trenutak i sjeo u nezaključani kombi riječkih registracija, vlasništvo jedne riječke tvrtke, a zatim se odvezao i ubrzo udario u zgradu trgovine. Umjesto da ostane na mjestu nesreće, pobjegao je u nepoznatom smjeru.

"Idućeg dana, oko 22.20 sati u blizini benzinske postaje na Školjiću policijski službenici Postaje prometne policije Rijeka zatekli su navedeno vozilo u kojem su se nalazila dvojica muškaraca bez dokumenata.

Spomenuti su privedeni u I. Policijsku postaju radi kriminalističkog istraživanja gdje je utvrđeno da je riječ o dvojici državljana Poljske te da su bili pod utjecajem alkohola od 1,23 g/kg (31) i 2,29 g/kg (27)", priopćili su iz policije.

Šteta koju su prouzročili riječkoj tvrtki procijenjena je na oko 12.000 eura.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, protiv obojice je podnesena kaznena prijava za neovlaštenu uporabu tuđe pokretne stvari, a predani su pritvorskom nadzorniku. Osim toga, 31-godišnjak je dodatno sankcioniran i za prometni prekršaj, sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama.

