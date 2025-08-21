Klik po klik i ostao bez 7000 eura: Hrvat nasjeo na novu internetsku prevaru

Zbog lažnih obećanja o zaradi Bjelovarčanin je ostao bez više od sedam tisuća eura, a u sklopu online prevare pregledavao je video zapise na mobilnoj aplikaciji te označavao da mu se sviđaju.

Prijevaru je 28-godišnjak prijavio bjelovarskoj policiji u srijedu, 20. kolovoza. Kako je naveo, sredinom ovoga mjeseca dobivao je upute od nepoznate osobe preko mobilnih aplikacija za razmjenjivanje poruka.

Po tim je uputama pregledavao video zapise na mobilnoj aplikaciji te ih označavao da mu se sviđaju. Na računu na koji se registrirao preko poveznice koju mu je poslao prevarant skupljao je bodove.

Prevarant ga je također instruirao da uplaćuje novac na više različitih računa, uvjeravajući ga da će tako skupiti veći broj bodova i povećati zaradu.

Bjelovarčanin je ukupno uplatio više od sedam tisuća eura. Kada ga je nakon nekoliko dana ista osoba zatražila da izvrši dodatne uplate s povećanim iznosima, 28-godišnjak je shvatio da je prevaren. Ustanovio je da neće ostvariti nikakvu dobit niti vratiti uplaćene novce.

Policija je pokrenula kriminalističko istraživanje, a građane poziva na oprez pri bilo kakvim zahtjevima za uplatama novca putem interneta.

