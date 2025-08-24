Rekorder napuhao 2,7 promila, ali policija je osim njega imala pune ruke posla u vikend akciji

Samo u ova prva dva dana, PU zagrebačka otkrila je 34 vidno alkoholiziranih osoba, a tu se misli na različiti raspon alkohola od 0,5 pa do više od 2.5 promila alkohola u krvi. Reporterka RTL-a Danas razgovarala je s Josipom Džajom, pomoćnikom načelnika II. PPRP PU zagrebačke.

Što se tiče situaciji u Dubravi i problema s driftanjem, kako se policija bori s time?

Ta kategorija vozila i vozača postoji već duži niz godina, ali u posljednje vrijeme su oni učestali u činjenju prometnih prekršaja. Policija je to primijetila i mi sporadično vršimo nadzore na pozicijama gdje se oni okupljaju.

Vaša televizija je izvještavala o posebnoj akciji na tu kategoriju vozila koju smo napravili prije mjesec dana, a 16 takvih vozila isključili smo iz prometa u suradnji sa stanicom za tehnički pregled.

Možemo li očekivati još takvih kontrola?

Da, apsolutno znači policija ima prioritete u postupanju, ne možemo uvijek biti na svakoj lokaciji gdje bi građani htjeli i očekuju da budemo zbog činjenja prometnih prekršaja, ali mi pratimo tep pozicije, pratimo što se događa i sukladno tome određujemo kada će se i gdje što raditi.

Je li teško ući im u kraj?

Oni tu i tamo mijenjaju te pozicije, ali to su uvijek neka parkirališta trgovačkih centara. Nije toliko teško ući u trag kad nas ljudi obavijeste da je buka, da čine prometne prekršaje. prema tome će se i formirati buduća postupanja

Vratimo se na veliku policijsku akciju u ova tri dana koja traje još i večeras. Kakve su brojke?

Porazne ili loše, nisu zadovoljavajuće. Uz sve te najave akcija i uz tu činjenicu da je Zagreb još uvijek poluprazan, policija je u dva dana utvrdila na prostoru PU zagrebačke gotovo 800 prometnih prekršaja, 30 i nešto oduzetih vozačkih, prilično zabrinjavajuće.

Rekli ste da stalno apelirate, no nikako da dođe do glave vozača. U čemu je problem?

Ponavljat ćemo se, ali ja kažem da je tu vrlo vjerojatno stvar od početnog odgoja u osnovnoj školi i od kuće gdje se mora učiti način ponašanja u prometu i odgovornost prema sebi i prema drugim sudionicima u prometu. Obitelj je ta koja bi morala svoju djecu, koja će danas sutra biti odrasle osobe i voiti, naučit što se smije i što se ne smije

Policija ostaje tu na cesti do ranih jutarnjih sati?

Apsolutno, večeras će se cijelu noć provoditi, no ne samo večeras, mi ćemo sve provoditi idući vikend i preko tjedna se vrši pojačan nadzor prometa pogotovo prekršaja iz skupine četiri ubojice u prometu.

Policija poručuje da pazite u prometu, kazne nisu male, a možete ugroziti svoj i tuđi život.