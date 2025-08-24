Mučne scene na Kvatriću, blokirala tramvaj pa još i tukla vozača ZET-a: Sve je snimljeno

Zbog nepropisno parkiranog automobila tramvajski promet neko je vrijeme bio blokiran u subotu na Kvaternikovom trgu u Zagrebu. Kako javlja 24sata za sve je odgovorna vozačica koja je parkirala na nogostupu i tračnicama. Na prigovor vozača ZET-a vozačica je izašla iz auta te fizički nasrnula na njega, ispričao je svjedok događaja.

"Prvo sam prolazio u trenutku kad je parkirala svoj auto na nogostup, upozorio sam je da je to pješački nogostup a ne parking, nakon čega se zaprijetila da će me razbiti.

Nakon toga sam izvukao telefon da je prijavim policiji, ona me gurnula, opsovala i otišla u ljekarnu. Odmaknuo sam se i fotkao iz daljine kad se zaustavio tramvaj koji nije mogao proći", tvrdi svjedok za 24sata.

Napad na vozača tramvaja

Nakon prigovora savjesnog građanina, automobilu koji je prepriječio put tramvaju prišao je vozač ZET-a.

"Nakon par minuta se vratila i ušla u auto, vozač joj je pokucao i počeo joj objašnjavati kako i zašto se to ne radi, na što je žena izašla i gurnula ga svom snagom da je pao na pod. Mislim da ga je na podu opalila još i nogom", dodaje svjedok.

Iz policije su potvrdili da su zaprimili dojavu o incidentu, no po dolasku na mjesto događaja nikoga nisu zatekli.

