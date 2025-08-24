DNO DNA /

Mučne scene na Kvatriću, blokirala tramvaj pa još i tukla vozača ZET-a: Sve je snimljeno

Foto: Screenshot Tiktok, Pixsell

'Vozač joj je pokucao i počeo joj objašnjavati zašto se to ne radi, na što je žena izašla i gurnula ga svom snagom na pod'

24.8.2025.
13:22
danas.hr
Zbog nepropisno parkiranog automobila tramvajski promet neko je vrijeme bio blokiran u subotu na Kvaternikovom trgu u Zagrebu. Kako javlja 24sata za sve je odgovorna vozačica koja je parkirala na nogostupu i tračnicama. Na prigovor vozača ZET-a vozačica je izašla iz auta te fizički nasrnula na njega, ispričao je svjedok događaja.

"Prvo sam prolazio u trenutku kad je parkirala svoj auto na nogostup, upozorio sam je da je to pješački nogostup a ne parking, nakon čega se zaprijetila da će me razbiti.

Nakon toga sam izvukao telefon da je prijavim policiji, ona me gurnula, opsovala i otišla u ljekarnu. Odmaknuo sam se i fotkao iz daljine kad se zaustavio tramvaj koji nije mogao proći", tvrdi svjedok za 24sata.

 

@zika_1006991

 

♬ original sound - Zika

Napad na vozača tramvaja

Nakon prigovora savjesnog građanina, automobilu koji je prepriječio put tramvaju prišao je vozač ZET-a.

"Nakon par minuta se vratila i ušla u auto, vozač joj je pokucao i počeo joj objašnjavati kako i zašto se to ne radi, na što je žena izašla i gurnula ga svom snagom da je pao na pod. Mislim da ga je na podu opalila još i nogom", dodaje svjedok.

Iz policije su potvrdili da su zaprimili dojavu o incidentu, no po dolasku na mjesto događaja nikoga nisu zatekli.

Napad Na VozačaZetZagrebTramvaj
