Proklete mahune i cijena! Prof. Grgić otkriva istinu i tri recepta iz svoje kuhinje

I ljeto je već pri kraju, jesen se gotovo osjeti u zraku. Tržnice su pune plodova i mahuna oko kojih se povela priča da su skupe. I što god rekli, samo spomen na mahune neke će vratiti u kuhinju bake, koja je imala ideje na sto i jedan način napraviti ovu zdravu povrtnicu. U pomoć smo pozvali opet prof. Ivu Grgića, agronoma i vrsnog poznavatelja sela, te nam je ovog puta - uz štoriju o mahunama - otkrio tri recepta za jednostavno spravljanje mahuna.

O ovu nedjelju, donosi vam ideje za nedjeljni ručak i recepte "Iz Grgić kuhinje":

Već postaje naporno slušati kukumačenja o cijeni mahune - jesu li pet ili sedam oera, jesu li skupe ili nisu, kako si jadni maloparci više ne mogu ni njih priuštiti i slično.

A sve je jednostavno i davno smo na Grgić gruntu prepoznali taj problem i ugradili ga u naš slogan „niti darujemo niti prodajemo“ naše proizvode.

Zašto ili po naški - zakaj - smo to odlučili?

Već nekoliko godina smo u Posavskim Bregima i rado ugostimo prijatelje iz Zagreba, neke jedanput, a neke i više puta. Željno iz godine u godinu iščekujemo da se netko, osim pitanja "kak vam se da s time zezati", ponudi da sudjeluje s nama u poljoprivrednim aktivnostima, a ne daj Bog da zamoli tri kvadrata za svoj mali vrt.

Zato, ako oni uživaju na jutarnjoj kavi u nekoj skupoj birtiji, supruga Mirjana, dama/puca iz centra Zagreba i ja iz Bosanske Posavine uživamo u sijanju, sadnji, brizi tijekom vegetacije i branju naših plodova, pa tako i mahuna.

Kilogram mahuna kao dvije kave

I kada stavimo sve na hrpu, mahune su i jeftine, kilo mahuna kao dvije kave u Bogovićevoj ulici, u Zagrebu.

Pa neka svatko uživa u svome.

Kako svi nepoljoprivrednici imaju cijene svojih usluga, zakaj se srde na cijene onoga što moji selaci jedino imaju. Dragi Bože, zašto se ne odreknu novih mobitela, kineskih automobila (po novome), pa kupe ostalo u što uračunavam i proklete mahune?

Dragi moji sljedbenici, očiti ste primijetili da sam nekoliko puta spomenuo "proklete mahune".

Priča o njima me vraća u dane odrastanja, u selo Jošavu, demokratsku strahovladu babe Anđe i skromnost u kojoj smo živjeli. Lefutriku smo dobili sredinom sedamdesetih godina prošlog stoljeća, kasnije se kupio Iskra radio, a još kasnije smo kupovali crno bijeli TV prijemnik "Rudi Čajevac".

Odlaskom na "privremeni" (a uistinu rad bez povratka), došli su i novi prijemnici, ali i hladnjak. Bio je to Obodin ili u boljem slučaju Gorenje, jer Slovenac je Slovenac.

Hladilo/hladnjak je više služilo za čuvanje sira, vrhnja i jaja za prodaju na pijaci u Odžaku kako bi mi kupili knjige, olovke, tenisice samo za tjelesni... a manje je za duže čuvanje namirnica. A dosta kasnije su se počele kupovati ledenice ili zamrzivači.

Sezonska hrana na stolu

Škrta zemlja nije nudila puno, ali je bilo dovoljno za čeljad da se prehrani. Na siniji, a poslije stolu, smo imali ono što je bilo sezonski, tako da su današnji temelji zdrave prehrane postavljeni još u Jošavi.

A o ekološkoj proizvodnji, pioniru te proizvodnje, mojoj babi Anđi i drugim babama, nekom drugom zgodom. I o kružnoj ekonomiji, razvrstavanju otpada, mjerama odgoja i slično, davno prije ministrice zaštite okoliša.

Mahune ili maune, slovo "H" smo iz svega micali te smo tako izgovarali lače, lad, Uso, Aso…..isto kao što ga sada drugi svugdje guraju te imamo bedastoće s jedne i druge strane.

U to doba su se mahune najčešće pripremale kao ćušpajz, rjeđe kao dinstane te još rjeđe kao dodatak, neki bi rekli na salatu. Inače, mnogo je drugih kombinacija s mahunom kao glavnim sastojkom te tako možete naći recepte od zapečenih mahuna do mahuna u bešamelu s vrhnjem.

Ali prije naših recepata, nekoliko rečenica o pripremi mahuna.

Najbolje ih je brati ujutro

Mahune je najbolje brati ujutro, dok se nisu zagrijale. Nakon berbe, dobro ih operite. A onda pažljivo, jednu po jednu pregledajte je li zdrava te odrežite vrhove, a ako su malo starije odstranite i konce/liko. Nakon toga opet kroz vodu, slijedi rezanje na manje komade, pa još jednom u hladnu vodu.

Za to vrijeme u većoj posudi zagrijte vodu do točke ključanja te nakratko ubacite mahune da se ofure ili zblanširaju, po naški. Pažljivo ih vadite s cjediljkom te stavite da se ocijede i ohlade. Nakon toga se pristupa pakiranju poželjnih količina za ledenicu i osigurali smo se za duže vrijeme i ne moramo slušati o njihovim cijenama.

Mahune 'na žlicu'

Mahune na ćušpajz ili na žlicu su kod nas često. Prvo na malo suncokretovog ulja ubacite sitno narezan luk, na listiće narezanu mrkvu, kockice domaćeg špeka te također, ali na malo veće kocke, bijeli krumpir. Sve to dinstajte, a onda dodate crvenu slatku mljevenu papriku. Dinstate još par minuta, a onda dodajte mahune i nastavite dinstanje na maloj vrelini. Vrlo brzo ulijete dovoljno vode, ubacite par kobasica, mi imamo naše domaće kao i žlicu domaćeg rajčice pirea. Mahune se kuhaju do sat vremena, ali pri kraju dodajte dovoljno Vegete i spremne su za stol.

Dinstane mahune

Dinstane mahune su jednostavno i brzo jelo. Danas smo ih pripremali u pizza pan pekaču. Na nekoliko kapi ulja, mi koristimo suncokretovo, prvo je supruga Mirjana stavila sitno nasjeckani luk. Oči malo suze, ali sjetite se svoga tekućeg računa i neplaćenih režija, biti će vam lakše.

Luk dinstajte na srednjoj temperaturi, dok se ne omekša, ali pazite da ne zagori. Tada ubacite mahune, ako su tek ubrane kao kod nas, moraju biti dobro isprane, ali ih nije potrebno rezati na manje komade.

Sada pustite da se sve dinsta, časomice pogledajte, malo promiješajte i podlijte s vodom. Nakon četrdesetak minuta mahune bi trebale biti pri kraju te dodajte malo Vegete, slatke mljevene crvene paprike, pustite još nekoliko minuta i gotove su. Sitno nasjeckajte češnjak i pomiješajte s njima, jer on je vrlo zdrav i daje dodatnu aromu mahunama.

Kako smo ovih dana na čišćenju droba i cijeloga tijela, dinstane mahune su nam glavno jelo, a dodatak su bili pohani patlidžan i svježe ubrane rajčice pomiješane s lukom. O patlidžanu smo već pisali i danas smo pazili na količine i masnoće, iako mi se inače sviđaju hrskavo pečeni, s malo više ulja.

I po mahunama i rajčicama smo dodali maslinovo ulje, koje nam već nekoliko godina priskrbljuje Marin znan kao HŽV. I nakon svake utakmice Ajduka, kako bi sačuvao svoj opskrbni lanac, moram ga tješiti da je sljedeća godina ona kada će napokon...

Recept za mahune na salatu

Mahune na salatu se pripremaju slično, samo što ih dinstamo na maslinovom ulju, a na kraju ih začinimo jabučnim octom te dodamo sitno narezani češnjak i peršin.

Kao što ste već primijetili, rijetko spominjemo sol, pazimo da je koristimo što manje, a vi po želji posolite, dosolite i… nemojte pretjerati. A uz mahune najbolje ide neki lagani domaći sok ili voda. Osim u mojoj Jošavi gdje ništa ne ide, čak i mahune, bez šljivovice.

Na kraju, uobičajeno, o dobroj strani mahuna za naše tijelo.

Malo kalorija i puno vitamina

Zelene mahune imaju vrlo nisku kaloričnu vrijednost, dobre su za nas „malo jače“ ako se želimo usukati te, logično, dobro dođu onima s povišenim kolesterolom. U njima su značajno prisutni vitamini B1, B2, A, C i K, ali i magnezij, bakar i kalcij. Ako imate želučanih tegoba i neredovitu stolicu, tu su mahune.

Ali, kao u onoj reklami, to i nije sve.

One su bogate omega-3 masnim kiselinama, niacinom, triptofanom, karotenoidima luteinom i zeaksantinom, ali i obiluju proteinima i vlaknima.

Ako imate problema s krvnim tlakom, ali i šteka mašinica odnosno herček, i tu mahune pomažu. Ima toga još, pa kao kod pokojnog Joze koji je zdravo živio, naša je preporuka ipak svega po malo odnosno s mjerom. Nemojte si uskraćivati ako nešto zaželite, ali pazite na količine. I dobar tek.