SPAŠENI U ZADNJI ČAS /

Stravične scene kod Cavtata: Uzburkalo more umalo razbilo o stijene francuske turiste

Stravične scene kod Cavtata: Uzburkalo more umalo razbilo o stijene francuske turiste
Foto: Screenshot Facebook

Prvi je u more skočio Asmir Šahinović, zatim mu se pridružio Luka Radović, dok je Antonio Lang u takvim olujnim okolnostima uspio stići na jet-skiju

24.8.2025.
9:19
danas.hr
Screenshot Facebook
Načelnik Općine Konavle Božo Lasić na svom Facebook profilu istaknuo je trojicu hrabrih mještana koji su spriječili tragediju na moru u Cavtatu.

Na južnoj strani Hotela Croatia u Cavtatu nekoliko mladih turista odlučilo je, unatoč nevremenu, ući u opasno uzburkano more. Situacija se ubrzo pretvorila u pravu dramu kada su ostali zarobljeni u valovima.

Bez razmišljanja u pomoć su priskočili Asmir Šahinović, Luka Radović i Antonio Lang.

Heroji iz Cavtata

Prema riječima svjedoka, prvi je u more skočio Asmir Šahinović, zatim mu se pridružio Luka Radović, dok je Antonio Lang u takvim olujnim okolnostima uspio stići na jet-skiju kako bi pomogao u izvlačenju turista na sigurno.

Načelnik Lasić izrazio je veliko poštovanje i zahvalnost za njihov čin. "Ponosan sam što sam na čelu Općine gdje žive i rade ti ljudi. Ponosan sam na njih do neba i zahvalan što su spriječili tragediju", poručio je na svom Facebook profilu Božo Lasić.

Zahvaljujući hrabrosti trojice Konavljana, drama na moru završila je sretno i bez žrtava.

POGLEDAJTE VIDEO: Kraj kolovoza donio rasterećenje, ali još se ruše rekordi: 'Tri smo dodatne linije uveli'

Cavtat Turisti More Hotel Croatia
