RAZBOJNIŠTVO U ZAGREBU /

Nepoznati počinitelji napali Nepalca (28) u Zagrebu: Policija traga za njima

Nepoznati počinitelji napali Nepalca (28) u Zagrebu: Policija traga za njima
Foto: Ilustracija/slaven Branislav Babic/pixsell

Prema dosad dostupnim informacijama, nekoliko nepoznatih počinitelja fizički je nasrnulo na 28-godišnjeg državljanina Nepala, stranog radnika s reguliranim boravkom u Hrvatskoj

23.8.2025.
15:37
danas.hr
Ilustracija/slaven Branislav Babic/pixsell
Jučer 22. kolovoza oko 22.45 sati u Maksimiru na Maksimirskoj cesti, nekoliko nepoznatih počinitelja uporabom tjelesne snage, počinila su razbojništvo nad dostavljačem, 28-godišnjim državljaninom Nepala, izvijestila je policija.

Prema dosad dostupnim informacijama, nekoliko nepoznatih počinitelja fizički je nasrnulo na 28-godišnjeg državljanina Nepala, stranog radnika s reguliranim boravkom u Hrvatskoj. Napadači su upotrijebili tjelesnu snagu te su mu otuđili dodatak za električni uređaj. Policija ne precizira o čemu se točno radi.

Materijalna šteta procijenjena je na nekoliko desetaka eura, a policija provodi kriminalističko istraživanje i intenzivno traga za počiniteljima.

POGLEDAJTE VIDEO: Rade, štede i šalju kući: Čak 90% stranih radnika u Hrvatskoj ima jednu stvar zajedničku

 

Crna KronikaStrani RadniciNapadRazbojništvo
