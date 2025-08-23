Nepoznati počinitelji napali Nepalca (28) u Zagrebu: Policija traga za njima

Jučer 22. kolovoza oko 22.45 sati u Maksimiru na Maksimirskoj cesti, nekoliko nepoznatih počinitelja uporabom tjelesne snage, počinila su razbojništvo nad dostavljačem, 28-godišnjim državljaninom Nepala, izvijestila je policija.

Prema dosad dostupnim informacijama, nekoliko nepoznatih počinitelja fizički je nasrnulo na 28-godišnjeg državljanina Nepala, stranog radnika s reguliranim boravkom u Hrvatskoj. Napadači su upotrijebili tjelesnu snagu te su mu otuđili dodatak za električni uređaj. Policija ne precizira o čemu se točno radi.

Materijalna šteta procijenjena je na nekoliko desetaka eura, a policija provodi kriminalističko istraživanje i intenzivno traga za počiniteljima.

POGLEDAJTE VIDEO: Rade, štede i šalju kući: Čak 90% stranih radnika u Hrvatskoj ima jednu stvar zajedničku