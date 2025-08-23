Na današnji dan prije godinu dana preminuo Predrag Fred Matić

Prošle godine, nakon kratke i teške bolesti u 62. godini preminuo je hrvatski političar Predrag Fred Matić. SDP-ov europarlamentarac, bivši ministar branitelja i zastupnik u hrvatskome Saboru, bio je dragovoljac Domovinskog rata i branitelj Vukovara na Trpinjskoj cesti. Odlikovan je s devet najviših državnih odlikovanja i medalja.

Predrag Fred Matić rođen je 2. lipnja 1962. u Požegi. Hrvatski je branitelj, političar te bivši ministar branitelja u Dvanaestoj vladi Republike Hrvatske. Bio je zastupnik u Europskom parlamentu, predstavljajući Hrvatsku. Matićev životni put obilježen je njegovom predanošću obrani domovine i služenju svojim sugrađanima. Za svoje doprinose Hrvatskoj, nagrađen je brojnim nagradama i priznanjima.

Bio zatočen u tri srpska logora

Matić je proveo rane godine života u Borovom Naselju, gdje je završio osnovnu i srednju školu. 1986. godine diplomirao je na Pedagoškom fakultetu u Osijeku, stekavši diplomu u razrednoj nastavi. Radio je kao učitelj u osnovnoj školi u Vukovaru sve do 1990. godine kada je otvorio privatni posao.

Kada je 1991. godine izbio Domovinski rad, Matić se pridružio braniteljima Vukovara na Trpinjskoj cesti. Nakon rata bio je zarobljen i zatočen u tri srpska logora. Poput mnogih drugih hrvatskih zatočenika, Matić je bio podvrgnut mučenju i zlostavljanju u tim logorima. Unatoč tim poteškoćama, Matić nikada nije odustao od svoje želje da brani svoju zemlju i štiti svoj narod.

Savjetnik predsjednika Hrvatske

Nakon oslobođenja iz zarobljeništva, Matić je nastavio služiti svojoj zemlji na različite načine. Bio je šef Ureda općih poslova u Kabinetu načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga od 1994. do 1998. godine. Od 2000. do 2004. godine služio je kao glasnogovornik tog istog Kabineta. Godine 2000. postao je savjetnik tadašnje ministrice obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Jadranke Kosor.

Matić je nastavio držati istaknute pozicije u hrvatskoj vladi i služio kao vanjski član Odbora za branitelje u Hrvatskom saboru od 2008. do 2010. godine.

Promijenio svoje ime 2019.

Od 2010. bio je savjetnik predsjednika Hrvatske, Ive Josipovića, za pitanja branitelja. 2011. imenovan je ministrom branitelja u hrvatskoj vladi. Služio je na toj poziciji do 2016. godine, kada je podnio ostavku.

Godine 2019. Matić je promijenio svoje ime i dodao ime Fred svom izvornom imenu kako bi povećao svoju vidljivost u Europskom parlamentu.

Matić je autor knjige nazvane “Ništa lažno”, ratnog romana o obrani Vukovara i njegovom iskustvu u srbijanskom zatočeništvu.

Primio mnogo nagrada i priznanja

Za svoju službu Hrvatskoj i njezinim ljudima, Matić je primio nekoliko nagrada i priznanja. Dobitnik je Reda hrvatskog križa, Reda hrvatskog pletera, Reda Nikole Šubića Zrinskog, Reda kneza Domagoja, Reda hrvatskog trolista i Spomenice domovinskog rata. Također mu je dodijeljena Medalja Oluje.

Zaključno, Predrag Fred Matić je hrvatski branitelj, političar i posvećeni služitelj hrvatskog naroda. Njegova životna priča je primjer hrvatskog duha otpornosti i patriotizma, a njegovo predanost zemlji prepoznata je kroz brojne nagrade i priznanja koje je primio. Matićev naslijeđe je svjedočanstvo o važnosti služenja svojoj zemlji i branjenja njezinih ljudi, čak i u teškim okolnostima.

