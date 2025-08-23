I jedanaest godina nakon, Nina Badrić se ne miri s očevom smrću: 'Nedostaješ'

Na današnji dan, prije jedanaest godina, pjevačica Nina Badrić (53) oprostila se od svog oca, Sime Badrića. Iako su prošle godine, Nina i dalje često dijeli uspomene na njega na društvenim mrežama. Ovoga puta posvetila mu je posebno emotivnu objavu, prisjećajući se dana kad ju je napustio.

Pjevačica je na Instagramu podijelila nekoliko fotografija iz prirode, a u pozadini se nazirala duga.

"I onoga dana kad si otisao na nebu je zablistala najveca duga.I danas… To si se ti nasmiješio i nebo se nasmiješilo u isti tren (a nasmiješila sam se i ja) Evo ti jedna od Gabi dok ti gore oreš nebeske njive", napisala je Nina.

Također, Badrić je podijelila očevu fotografiju na Instagram priči, uz koju je napisala: "Nedostaješ".

Pjevačica je pratitelje raznježila objavom, a mnogi su joj stavljali emotikon srca u komentarima. "Ljubav za sve naše očeve tamo negdje gore", pisali su joj fanovi.

Podsjetimo, Nina često svoje objave na Instagramu posvećuje pokojnom ocu.

"Prošlo je skoro 11 godina otkako nisi sa mnom, a vidiš… svaki dan se sjetim tebe. Netko kaže neku rečenicu, a ja pomislim: "Eh, to bi isto rekao moj tata." I u svemu tvome prepoznajem sebe… Nisam ti stigla reći da si u svemu bio u pravu, tata. Samo tada nisam razumjela. Bio si moje poštenje, blagost, nježnost, skromnost i oslonac. Čuvajte svoje roditelje dok su još tu, pored vas, jer kad odu, ovaj svijet poprimi neku sasvim drugu boju. Sretan Dan očeva", napisala je pjevačica ranije.

