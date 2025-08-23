Vlatka Pokos se oglasila nakon vijesti da je zbog Thompsona blokirana na Instagramu

Sinoć u popodnevnim satima društvenim mrežama i medijima proširila se vijest kako je pjevačica Vlatka Pokos (55) privremeno blokirana na Instagramu. Prema tvrdnjama, razlog su bile masovne prijave obožavatelja Marka Perkovića Thompsona (58).

Pokos je, kako se navodilo, na tri dana dobila zabranu slanja poruka, što se povezivalo s njezinim oštrim komentarima o pjevaču Thompsonu i javnim raspravama s njegovim fanovima.

No, već u večernjim satima Vlatka se oglasila na Instagramu i demantirala da njezina zabrana ima ikakve veze s Thompsonom.

“Dakle, čitam po hrvatskim medijima budalaštine kako sam kažnjena na Instagramu zbog ‘napada na Thompsona’?! Nema sumnje da me ustašoidi prijavljuju i moguće je da sam dobila ograničenje korištenja poruka i zbog toga. Međutim, nije prvi put da se to događa i nema apsolutno nikakve veze s Thompsonom! Uvijek kad dobivam jako puno poruka u inbox; broje se u stotinama, meni je ograničeno korištenje te usluge. Smatram algoritme na Instagramu ne previše pametnima...”, napisala je.

Podsjetimo, sukob je započeo nakon Thompsonovog velikog koncerta na zagrebačkom Hipodromu početkom srpnja. Tada je Pokos otvoreno kritizirala pjevača, nazivajući ga “ustašofilom i promicateljem fašizma”. Osvrnula se i na pjesme u kojima se spominje Herceg-Bosna, uz poruku kako bi trebalo zabraniti isticanje fašističkih simbola u javnosti.

POGLEDAJTE VIDEO: Posjetili smo općinu koja je raj za mlade obitelji: Evo kako im je to pošlo za rukom