Taylor Swift iznenadila neobičnim priznanjem: 'Opsesija koja je potpuno preuzela moj život'

Američka pjevačica Taylor Swift (35) ovih je dana obožavatelje iznenadila neobičnim priznanjem – potpuno se zaljubila u pečenje kruha. I to ne bilo kakvog, već sourdouga.

Foto: Profimedia

Gostujući prvi put u podcastu "New Heights", koji vode Travis i Jason Kelce, pjevačica je otkrila kako joj je nakon intenzivne Eras Tour turneje, koja je trajala gotovo dvije godine i obuhvatila 149 koncerata, napokon ostalo vremena za omiljene kućne aktivnosti.

„Svi moji hobiji mogli bi se svrstati u one iz 1700-ih“, našalila se Taylor, dodajući da je posebno “duboko u sourdough opsesiji koja je potpuno preuzela moj život”.

Osim šivanja dječjih torbica i dekica, voli i slikati te eksperimentirati u kuhinji. Prema vlastitim riječima, svakih nekoliko mjeseci "zarazi" se novim receptom, ali trenutačno je posve predana kruhu od fermentiranog tijesta.

Njezin dečko Travis Kelce kaže da se osjeća kao “najsretniji muškarac na svijetu”, a priznao je i da je zatražio da mu pošalje kruh dok je bio na sportskim pripremama.

Foto: Profimedia

„Stvarno sada 60 posto vremena pričam o kruhu“, rekla je Swift i priznala da pečenje shvaća vrlo ozbiljno. Isprobala je razne kombinacije – od klasičnog sourdouga do onog s borovnicama, limunom, cimetom i grožđicama. Za Jasonove kćeri osmislila je posebnu verziju. “One obožavaju sve šareno, pa radim funfetti sourdough…”, rekla je.

Swift se toliko uživjela u ovaj hobi da čak vodi bilješke, traži mišljenja prijatelja i proučava blogove posvećene sourdoughu. “Stalno pečem kruh i šaljem poruke prijateljima tipa: ‘Mogu li ti poslati malo kruha? Treba mi povratna informacija. Sviđa li ti se ovaj više od onog prethodnog?’”, priznala je.

POGLEDAJTE VIDEO: Tko će se nagoditi sa sudom? Uskoro odluka o optužnici, Petračev odvjetnik: 'Mogu potvrditi kontakt'