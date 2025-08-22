Ida Prester zaboravila godišnjicu braka, suprug je iznenadio u svom stilu: 'Naporno je...'

Pjevačica i voditeljica Ida Prester (46) na društvenim mrežama je podijelila simpatičan i pomačlo sramotan trenutak kada je potpuno zaboravila da joj je godišnjica braka. Na svu sreću, njezin suprug Ivan Peševski nije.

„Aaaa! Totalno sam zaboravila na godišnjicu!“, napisala je Ida uz snimku iznenađenja koje ju je dočekalo u sarajevskoj ćevabdžinici, gdje se par slučajno zatekao tog dana. Ivan je odlučio obilježiti njihov poseban dan na neobičan, ali vrlo osoban način – ćevapima i porukom.

„Nek se proslavi, pa makar uz sarajevske ćevape“, našalila se, dok je konobar donio lepinju s porukom: „Sretna 12. godišnjica braka, ljubi te muž“, napisanu na papiru zamazanom od masnoće.

Foto: Instagram

Ida nije skrivala iznenađenje, prasnula je u smijeh i zacrvenjela se, a suprugu poručila: „Ljubim te mužiću, oprosti, sljedeće godine ja častim.“

No to nije bilo sve. Na izlasku iz ćevabdžinice supružnici su razmijenili još jedan simpatičan trenutak.

„Kažem ja njemu na odlasku iz ćevabdžinice: 12 godina, dobar staž bome. A on odgovara, al skroz iskreno: hvala ti što si me istrpjela. A što ću kad si mi zgodan! Sretna nam godišnjica! Ljudi, volite se! Naporno je, al nema ljepše“, napisala je Ida u objavi.

Njihova ljubavna priča započela je gotovo filmski – upoznali su se na festivalu Exit u Novom Sadu, gdje je Ivan odmah privukao pažnju zbog svog šarenog stila i zlatnog lanca, zbog čega ga je Ida duhovito opisala kao „gangsta klauna“.

„Čim me primijetio, prišao mi je. Čija si ti?“, prisjetila se prvog susreta. Dan kasnije ponovno su se sreli, ali Ivan je – kako kaže – već zaboravio da su već pričali.

„Eto ti njega! Ponovno mi prilazi. Kakav nam je program danas? Smijemo se, zaje*ancija, radost. U jednom trenutku pita me on: A otkud si ti nama došla? - Pa jučer sam ti rekla! 'Hmm.. jučer? Izvini, popio sam dosta..'“

Na kraju je sve ispalo kako treba. Ida se kroz šalu osvrnula: „Ja sam jedina žena koja se vlastitom budućem mužu dva dana zaredom svidjela, a da ni ne zna.“

POGLEDAJ VIDEO: Hrvatske atletičarke Jana i Vita otkrile kako je izgledao njihov put do zlata