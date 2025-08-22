Partnerica Gorana Bogdana zasjala u Sarajevu: Pokazala vitke noge

Glumica Jovana Stojiljković (33) privukla je pozornost pojavivši se na crvenom tepihu sedmog dana 31. Sarajevo Film Festivala. Iako je mnogi znaju kao partnericu Gorana Bogdana (44), jednog od najpoznatijih glumaca s ovih prostora, na festival je stigla sama.

Foto: Armin Durgut/pixsell

Za ovu je svečanu priliku Jovana odabrala kratku, crnu haljinu sa šljokicama, u kojoj je istaknula svoju besprijekornu figuru nakon što je u studenom prošle godine postala majka.

Podsjetimo, njihovu su vezu mediji počeli pratiti još 2019., kada su zajedno viđeni na nekoliko događanja. Nakratko su se potom povukli iz javnosti, a neko se vrijeme šuškalo da su prekinuli.

No, sve je postalo jasnije krajem 2021. godine, kada su viđeni zajedno u društvu glumca Rade Šerbedžije i prijatelja, te su tada ponovno počela nagađanja o obnovljenoj vezi.

