Mario Valentić o zdravim navikama i proslavi rođendana: 'Najvažnije mi je da dan provedem s obitelji'

Glumac, bivši model i fitness trener, odnosno diplomirani kineziolog Mario Valentić (45) već dugi niz godina slovi kao jedan od najvećih promotora zdravog života. Svojim primjerom pokazuje kako se predanost, disciplina i ljubav prema prirodi mogu savršeno uskladiti s obiteljskim životom. U razgovoru za Net.hr otkrio je kako će proslaviti svoj 45. rođendan, zašto mu je zdrava jutarnja rutina neizostavan dio dana, koliko mu znači vrijeme provedeno sa sinovima i koje male rituale nastoji prenijeti na njih. Otkrio nam je i koji ga je neobičan hobi osvojio te zašto u njemu pronalazi mir i zadovoljstvo.

Kako planirate proslaviti nadolazeći rođendan?

Slavio sam 40-ti rođendan. Možda budem 50-ti. U mladosti rođendane nisam previše slavio jer sam uvijek bio na pripremama s klubom, a ovaj nadolazeći bit ćemo na Pagu na fešti od sira u Kolanu i to će biti u krugu obitelji, možda obilježeno ovako samo simbolično.

Koja Vam je do sada Vaša rođendanska proslava ostala u najupečatljivijem sjećanju i što ju je učinilo posebnom?

Najupečatljivija je bila proslava 40-og rođendana prije 5 godina. To je bila godina nakon potresa i nakon korone i onog lockdowna, ali smo ga proslavili. Bilo nas je negdje do 30, uz rijeku Slunjčicu. Bili smo kajakarili malo. A uz rijeku Koranu smo imali feštu do jutra, spavali u šatorima, kupali se i bilo je zaista zabavno i vrlo lijepo. Tako nešto bih opet vrlo rado ponovio.

Postoji li neka posebna želja koju ćete ovog rođendana zaželjeti?

Postoji želja kao i svaki dan, a to je da je uvijek zdravlja i nekog blagostanja meni i mojima.

Vaša jutarnja rutina postala je poznata. Što je tajna održavanja energije i motivacije tijekom cijelog dana?

Postoje navodno i znanstvena istraživanja koja dokazuju da, ako daješ neki pečat na početku dana, takav će ti dan i biti zato je jutro bitno i ono što se napravi ujutro daje neki impuls ostatku dana. Stoga je jutro važno i ta neka jutarnja rutina koju njegujem i kultiviram od djetinjstva je i dalje prisutna. Mislim je raditi do kraja života. Održavam je tako da jednostavno radim svako jutro. Naravno, da bi jutarnja rutina bila tu, ono što njoj prethodi je dobar i lijep kvalitetan san koji opet počinje od kvalitetnog i lijepog uspavljivanja. Da se ide ranije spavati, da se ne koristi mobitel, da se pročita knjiga, da se stavi neka lagana glazba, meditacija. Nakon lijepog sna, slijedi lijepo jutro, tjelovježba, energetske vježbe, voda, limun, đumbir ujutro i onda naravno krenuti u dan produktivno.

Foto: Privatni Album

Postoje li neke posebne aktivnosti u prirodi koje najviše volite raditi sa svojim sinovima Nikom i Noom?

Razne su aktivnosti koje volim raditi sa sinovima. Sa starijim biciklirati, radili smo i neke ture. S mlađim ne mogu toliko biciklirati, ali već neke planinarske ture smo radili, npr. spavali smo u šatoru. To mi je za očekivati da planinarimo, da se kupamo u rijekama.

Postoje li neki rituali koje im usađujete od malih nogu?

Od malih nogu gledaju mene kako ujutro vježbam pa bi volio da im to usadim. Mislim da im lagano usađujem. Starijem mislim da je to već ušlo u naviku da se ujutro rastegne ili navečer. To je neki ritual koji bi im volio usaditi i vjerujem da će im ostati to jer gledaju mene od rođenja kako to radim tako. Također bih im volio usaditi ljubav prema prirodi i općenito kretanju i zdravom životu.

Foto: Privatni Album

Planirate li uvesti neki dodatan hobi u naredno vrijeme?

Hobi mi je sviranje bubnjeva. Nekada više, nekada manje se tome posvećujem, ali ovo ljeto sam na Velebitu u planinarskom domu Prpa upoznao drage ljude. Družili smo se dva dana i jedan od njih je klesar i donio je klesarski mali strojić gdje možeš klesati u kamen što želiš i isklesao sam Velebit, datum, hrvatski grb i mogu se zamisliti da mi to bude novi hobi zato što je jednostavno, smirujuće, zahtjeva jednu preciznost, pedantnost i ugodno je. Ako naiđem na taj strojić, možda ga i kupim pa bih mogao kada u prirodi nađem kamen uklesati nešto. Mislim da bi me to radovalo na duži period.

Foto: Privatni Album

POGLEDAJTE VIDEO: Bio je popularni glumac i maneken, a danas je uvaženi fitness trener! Mario Valentić ima se čime ponositi