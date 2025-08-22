Halid Bešlić zbog zdravstvenih problema morao hitno otkazati koncert: 'Čeka ga rehabilitacija'

Legendarni pjevač Halid Bešlić (71) morao je otkazati koncert kojim je trebao otvoriti 52. Sajam šljive u Gradačcu. Nastup je bio planiran za srijedu, 27. kolovoza, ali je odgođen zbog Halidovih zdravstvenih problema.

Iz Turističke zajednice Gradačca oglasili su se na društvenim mrežama: „Nažalost, moramo vas obavijestiti da je koncert Halida Bešlića otkazan zbog zdravstvenih razloga. Iako je Halid imao veliku želju da zapjeva svojoj publici, sada se mora posvetiti zdravlju i započeti proces oporavka. Njegov menadžment razumije razočaranje publike i obećava novi susret u bliskoj budućnosti.“

Foto: Instagram/screenshot

Organizatori su dodali da Halidu žele brz i uspješan oporavak te poručili da će se na otvaranju sajma ipak održati veliki koncert. Umjesto Halida, prve večeri publiku će zabavljati poznati pjevač narodne muzike Enes Begović (60), koji je pripremio niz svojih hitova – Bosanac, Tako te volim, Ako ikad dođeš da me vidiš, Kaješ li se, Taman potaman i mnoge druge. „Halidu želimo što brži povratak na scenu, a Enesu Begoviću srdačnu dobrodošlicu u Gradačac“, poručili su organizatori.

POGLEDAJTE VIDEO: Galeb feat. Halid Bešlić: 'Malo je, malo dana'