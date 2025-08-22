Pjevačica koja je Zagreb zamijenila Beogradom bez cenzure o majčinstvu: 'Taj pojam je glupost'

Glazbenica Martina Vrbos (41) nedavno je gostovala u emisiji “Nije sve tako crno”, gdje je iskreno govorila o svom životu. Otkrila je detalje iz djetinjstva, odrastanja i majčinstva te omogućila publici da je upozna u pravom svjetlu.

Pjevačica je progovorila o majčinstvu te o tome kako biti sretna i dobra majka, a da pritom ne zanemari vlastite potrebe. "Naučila sam ih da igraju moju igru. Moji prioriteti se nisu promijenili. Ja sam samoj sebi uvijek prioritet. Nenaspavana ja, nervozna ili umorna, odmah se odrazi na moju djecu. Mnogi ljudi su uplašeni jer su sve poruke o roditeljstvu užasne. Sve je prirodno i ne treba ti nikakav priručnik za to."

Objasnila je kako njezina djeca stalno prate njezine aktivnosti i kako s njima dijeli posebne trenutke. "Moja Mila je snimala sa mnom spot, bila je oduševljena. Malo sam glumila sirenu, puzala po podu. Naučila sam ih da igraju moju igru. Oni mene odgajaju i oni mene uče da budem najbolja majka na svijetu."

Dodala je da majčinstvo ne znači gubitak vlastitog identiteta. "Neću da izgubim sebe, ja samo imam svoja dva pačeta i to je to. Imajte što više djece ako možete... Žena ne treba biti rob djece, muža ili bilo čega. Pojam 'mama je mama' je glupost, to je podijeljeni posao. On je napravio djecu, ja sam ih rodila, mi smo zajedno roditelji. I važno je biti tata isto koliko i mama."

Spekulacije o životu u Americi

Martina je odlučila razjasniti i spekulacije o svom životu u Americi te o navodnoj “tački” u striptiz klubu. Objasnila je kako je zapravo bilo: "Sa 19 godina sam otišla u Ameriku da snimim moj prvi album 'Sve moje boje'. Otišli smo u Filadelfiju i New York, ali sam ja boravak malo produžila. Taj striptiz klub je tipičan striptiz klub, ali u Americi nije sve tako tipično. Bilo je tu svega, grudnjaka i djevojaka, ali prvenstveno muzičkih točaka i pjevanja, gdje sam ja bila neophodna."

Naglasila je da se nikada nije skidala i da je njezina točka bila isključivo glazbena. "Da zauvijek stavimo točku na te priče, ja sam imala svoju točku, nisam se skidala. Dolazile su razne poznate osobe, kao kod nas kad bi dolazili tajkuni. To je bio underground klub gdje su dolazili bogati glumci i pjevači, gdje je bilo intimno i drugačije, tu su samo najbolji mogli ući." Također je priznala da je uvijek emotivna i da često plače, ali da su njezine suze uvijek povezane s glazbom. "Jedina razlika između mene i drugih žena koje plaču je što moja suza padne na tipku klavira i nastane pjesma."

Podsjetimo, Martina se udala za Bogoljuba Vidakovića (35), filmskog i televizijskog producenta 2016. godine. Vjenčanje su organizirali u samo dva tjedna, a ceremonija je održana u Istri u prisustvu najuže obitelji. Par ima dvoje djece: sina Kostu (8) te kći Milu (6)

