Ovo ime se rijetko viđa! Rodila je glumica Mada Peršić

Glumica Mada Peršić (37) i njezin partner, ugostitelj Darko Kralj, postali su ponosni roditelji djevojčice.

''Štrudla je vani. Dobrodošla Dama Kralj. Svijet te čeka'', napisala je Mada u opisu fotografije na kojoj pozira s bebicom.

Foto: Instagram

U travnju je glumica otkrila da čeka djevojčicu.

''Jako se veselimo i nekako smo priželjkivali curicu i bilo bi mi čudno da nije. Moj je partner govorio: 'Jedva čekam da budeš trudna, da nam dođe mala Mada', a ja bih odgovarala: 'Bit će pola ti, pola ja', iako je to naravno sasvim novo biće koji nije pola-pola, ali je konstruirano od naših gena. Iako, ne vjerujem samo u gene, već i u ono spiritualno, da je to jedna duša koja želi doći na svijet i nas je izabrala za roditelje'', rekla je prije nekoliko mjeseci za Story.

Tada je progovorila i o svom partneru Darku.

''On je divan čovjek. Šarmirao me svojim mirom, ljubavlju i time što nije inzistirao da on mene zavede. Bio je potpuno miran, prisutan i uvijek tu. Znala sam ga zagrliti kada bih došla u njegov lokal i uvijek sam se s njim osjećala kao doma, ali i veliko uzbuđenje. Nisam shvaćala da sam zaljubljena sve do 1. ožujka prošle godine kada mi je došla nevjerojatna želja da ga poljubim. Tada sam shvatila kako je to cijelo vrijeme bila zaljubljenost'', dodala je za Story.

