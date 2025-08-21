ANA SASSO /

Bivša Miss Jugoslavije očarala u badiću: Pogledajte kako izgleda sa 62 godine

Bivša Miss Jugoslavije očarala u badiću: Pogledajte kako izgleda sa 62 godine
Foto: Marko Lukunic/pixsell

Ona je uvijek zgodna

21.8.2025.
21:54
Hot.hr
Marko Lukunic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Ana Sasso (62), bivša Miss Jugoslavije i po mnogima jedna od najljepšoh žena bivše države, oduševila je pratitelje novim fotografijama iz bazena.

U kupaćem kostimu retro uzorka s dubokim izrezima pokazala je zavidnu figuru u 62. godini, a komplimenti su se samo nizali: "Uvijek lijepa, zgodna, svaka čast", "Prelijepa i predraga Ana", pisali su joj obožavatelji.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ana Sasso (@sasso.ana63)

Inače, Sasso je titulu Miss Jugoslavije osvojila još 1982. godine, a iste godine natjecala se i na izboru za Miss svijeta u Londonu. Danas živi u Samoboru sa suprugom, kirurgom Hrvojem Tomasovićem, za kojeg se udala prije četiri godine. U kupaćem još uvijek izgleda sjajno...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ana Sasso (@sasso.ana63)

POGLEDAJTE VIDEO: Ministar Piletić o povećanju plaća, 13. mirovini i inkluzivnom dodatku

 

Ana SassoKupaći KostimInstagam
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ANA SASSO /
Bivša Miss Jugoslavije očarala u badiću: Pogledajte kako izgleda sa 62 godine