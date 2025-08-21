Bivša Miss Jugoslavije očarala u badiću: Pogledajte kako izgleda sa 62 godine

Ana Sasso (62), bivša Miss Jugoslavije i po mnogima jedna od najljepšoh žena bivše države, oduševila je pratitelje novim fotografijama iz bazena.

U kupaćem kostimu retro uzorka s dubokim izrezima pokazala je zavidnu figuru u 62. godini, a komplimenti su se samo nizali: "Uvijek lijepa, zgodna, svaka čast", "Prelijepa i predraga Ana", pisali su joj obožavatelji.

Inače, Sasso je titulu Miss Jugoslavije osvojila još 1982. godine, a iste godine natjecala se i na izboru za Miss svijeta u Londonu. Danas živi u Samoboru sa suprugom, kirurgom Hrvojem Tomasovićem, za kojeg se udala prije četiri godine. U kupaćem još uvijek izgleda sjajno...

