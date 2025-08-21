Kada klasični glamur susretne suvremeni chic: Ida Prester u haljini domaćeg brenda podsjeća na Marilyn Monroe

Ida Prester (46), poznata pjevačica i voditeljica, zablistala je na crvenom tepihu Sarajevo Film Festivala u predivnom klasičnom izdanju.

Foto: Armin Durgut/pixsell

Za ovu priliku odabrala je haljinu domaćeg brenda ELYSIAN. To je brend dizajnera Armina Hodžića čiji smo rad nerijetko imali priliku vidjeti na crvenom tepihu Sarajevo Film Festivala.

Haljina je svojim jednostavnim, ali elegantnim krojem, savršeno istaknula Idinu figuru. Njena kombinacija izgledala je poput kompleta Coco Chanel.

Foto: Armin Durgut/pixsell

Foto: Armin Durgut/pixsell

Ida je na svom Instagramu opisala svoj izgled riječima: "Može luckasto i u bojama, a može i malo tihe elegancije".

Haljina u kombinaciji s modernom, ali sofisticiranom frizurom i nenametljivim make-upom, potpisanim od Marka Foxa, podsjećala je na glamur stare Hollywoodske zvijezde, a mnogi su je opisali kao modernu Marilyn Monroe.

Foto: Armin Durgut/pixsell

Ida je zahvalila Sarajevu na predivnoj atmosferi, susretima s inspirativnim ljudima i kratkom bijegu od svakodnevnih problema, ističući koliko joj festival znači.

