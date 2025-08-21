BEZOBRAZNI KONOBAR /

Odvratan komentar natjerao Lepu Brenu na drastičnu promjenu - nakon njegovih riječi smršavila 17 kg

Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

Sada godinama održava vitku liniju

21.8.2025.
17:52
Hot.hr
Antonio Ahel/ataimages/pixsell
Jedna od najvećih glazbenih zvijezda u regiji, Lepa Brena (64), godinama uspješno održava vitku liniju. No, malo tko zna da ju je na početku karijere jedan neugodan događaj natjerao da izgubi čak 17 kilograma.

Naime, dok je bila na početku pjevačkog puta, jedan joj je konobar dobacio: "Mislio sam da će doći pjevačica, a ono trafostanica.“

Te riječi su je duboko pogodile i motivirale da potpuno promijeni prehranu. Brena je tada osmislila plan prehrane kojeg se i danas pridržava. Kaže da je tajna u umjerenosti i jednostavnim obrocima.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lepa Brena (@lepabrenaa)

Dan započinje doručkom koji se najčešće sastoji od jaja, muslija ili omleta s povrćem. Za ručak bira povrtnu juhu uz meso ili ribu s roštilja, dok večeru uglavnom čine riba ili piletina u kombinaciji sa svježom salatom. 

Njezina dijeta temelji se na mnogo povrća, ribe i piletine, a obavezno mjesto u jelovniku uvijek zauzima lagana juha. Naglasila je da se ovakvog plana prehrane pridržava već desetljećima, a upravo zato i danas izgleda sjajno.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lepa Brena (@lepabrenaa)

POGLEDAJTE VIDEO: fon ep 6

 

Lepa BrenaKonobarMršavljenje
