NE SKIDA OSMIJEH /

Objava Jadranke Kosor izazvala divljenje pratitelja: Evo s kim se druži

Objava Jadranke Kosor izazvala divljenje pratitelja: Evo s kim se druži
Foto: Petar Glebov/pixsell

Brojni fanovi su nizali komplimente

21.8.2025.
15:17
Hot.hr
Petar Glebov/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Bivša premijerka Jadranka Kosor (72) redovito objavljuje isječke iz privatnog života na društvenim mrežama, ali i komentira događanja iz svijeta politike. Ovoga puta, oduševila je pratitelje fotografijom na kojoj pozira s pjevačicom Terezom Kesovijom (86), a dame nisu skidale osmijeh s lica.

Kesoviju je bivša premijerka počastila lijepim riječima. "Zagrljaj dive. Najveća", napisala je. 

Brojni korisnici društvene mreže nizali su komplimente u komentarima. 

"Baš ste slatke", "Tereza. Koliko dugo je nismo vidjeli, baš lijepo", "Moram reći da vam zavidim, obje ste dame", "Kako se dobro drži", samo su neki od komentara.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovdje se već dva desetljeća prati svaki lepet krila, ovako se na Učki brinu o pticama

Tereza KesovijaJadranka Kosor
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NE SKIDA OSMIJEH /
Objava Jadranke Kosor izazvala divljenje pratitelja: Evo s kim se druži