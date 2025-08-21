Objava Jadranke Kosor izazvala divljenje pratitelja: Evo s kim se druži

Bivša premijerka Jadranka Kosor (72) redovito objavljuje isječke iz privatnog života na društvenim mrežama, ali i komentira događanja iz svijeta politike. Ovoga puta, oduševila je pratitelje fotografijom na kojoj pozira s pjevačicom Terezom Kesovijom (86), a dame nisu skidale osmijeh s lica.

Kesoviju je bivša premijerka počastila lijepim riječima. "Zagrljaj dive. Najveća", napisala je.

Brojni korisnici društvene mreže nizali su komplimente u komentarima.

"Baš ste slatke", "Tereza. Koliko dugo je nismo vidjeli, baš lijepo", "Moram reći da vam zavidim, obje ste dame", "Kako se dobro drži", samo su neki od komentara.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovdje se već dva desetljeća prati svaki lepet krila, ovako se na Učki brinu o pticama