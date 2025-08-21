Princ Philip nakon vjenčanja Harryja i Meghan nije štedio riječi: 'Hvala ku*cu da je i to gotovo'

Bivši kraljevski batler Grant Harrold otkriva u svojoj nadolazećoj knjizi "The Royal Butler" kako je princ Philip izrazio veliko olakšanje nakon vjenčanja princa Harryja i Meghan Markle 2018. godine, piše Page Six.

"Kad su završile sve formalnosti, promatrali smo kako sretni par, a potom i ostali članovi kraljevske obitelji, izlaze iz kapele", napisao je Harrold.

"Kad je princ Philip izišao, okrenuo se kraljici i rekao: 'Hvala ku*cu da je gotovo'", dodao je.

Naime, vjenčanje, održano u raskošnoj St George’s Chapel u dvorcu Windsor, odvilo se u prisutnosti tadašnje kraljice Elizabete i princa Philipa, koji su oboje preminuli – Philip 2021., a Elizabeta 2022.

Iako princ Philip navodno nije bio suglasan s odlukom Harryja i Meghan da 2020. napuste svoje kraljevske dužnosti i presele se u Kaliforniju, odlučio se ne miješati u njihov izbor. Prema izvještaju portala The Sun, Philip je smatrao da "ljudi moraju voditi svoj život onako kako najbolje misle da treba".

Kraljevski biografi navode da je Philip imao dobar odnos s Harryjem te da ga je smatrao "dobrim čovjekom" pa čak i suosjećao s njegovom potrebom da radi stvari na svoj način.

Philip je također bio srdačan prema Meghan Markle kada je ušla u kraljevsku obitelj.

"Bio je vrlo gostoljubiv prema Meghan jer je, naravno, bila nova u svemu tome, a i vrlo različita", rekla je biografkinja Ingrid Seward 2021. za Us Weekly. Međutim, zbog svog umirovljenja Philip je u to vrijeme provodio manje vremena s Meghan i nije imao priliku razviti bliski odnos s njom.

Podsjetimo, Princ Philip, vojvoda od Edinburgha, rođen je 1921. godine na grčkom otoku Krfu kao član grčke i danske kraljevske obitelji. Kraljicu Elizabetu je oženio 20. studenoga 1947., a zajedno su bili nešto više od sedam desetljeća, sve do njegove smrti 2021. godine u 99. godini. Inače, Philip i Elizabeta bili su rođaci – oboje su potomci kralja Georgea II. – a tijekom života imao je reputaciju duhovitog, pragmatičnog i odanog supruga i oca, te je bio ključna podrška kraljici u njenim dužnostima.

