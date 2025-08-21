Prvi rođendan otkako je postao djed: Kristijan Ugrina otkriva detalje o slavlju i unuci

Glumac Kristijan Ugrina danas slavi svoj 53. rođendan, a ovaj je poseban jer mu je prvi otkako je postao djed. Prije nešto više od dva mjeseca njegova kći, glumica Korana Ugrina (28) donijela je na svijet djevojčicu Lunu, koja je unijela radost i sreću u obitelj. Povodom ovog lijepog dana, razgovarali smo s Kristijanom, koji nam je, s vedrim duhom i osmijehom na licu, baš kao kada je vodio dječju emisiju "Hugo", otkrio kako će proslaviti rođendan i koliko mu unučica uljepšava svakodnevicu.

Kako se provodite na svoj rođendan? Hoćete li ga slaviti u krugu obitelji i prijatelja?

Kao i svake godine, u krugu bliskih ljudi. Budući da sam na Hvaru, uvijek imam mali problem oko rođendana jer mi ne mogu svi doći. Ovdje imam velik krug bliskih prijatelja, neki mi doputuju. Doma slavim u dvorištu. Jedan prijatelj iz ulice ima rođendan na isti dan, a jedna djevojka koja živi u istom ulazu kao i ja ima rođendan 23. kolovoza, pa mi zajednički rođendan radimo 22. kolovoza. To je zapravo trostruki rođendan. Malo pripremamo mesa za roštilj, skuhali smo jaja, a uz to pripremamo krumpir salatu i sataraš.

Foto: Luka Stanzl/pixsell

Ovo će vam biti prvi rođendan otkako ste postali djed. Hoće li unuka Luna biti s vama na slavlju?

Unuka ima dva i pol mjeseca. Nažalost, neće biti na slavlju. Bila je tu na moru dva tjedna, ali sada je u Zagrebu. Ona je predivna, stvarno je lijepa. Još ne znamo kakav je karakter jer je premala. Lijepa je djevojčica, rodila se čupava, ima kosu, čistog lica i tamnog tena. Zaista je divna.

Imate li neki poklon koji priželjkujete?

Već su mi počeli stizati pokloni više od mjesec dana. Od jedne prijateljice sam dobio tlakomjer - to su te godine (smijeh). Od druge prijateljice dobio sam air fryer za pripremu pomfrita bez ulja, a od mlađe kćeri sam dobio društvenu igru 'Potjera'. Našli smo karticu na kojoj piše: 'Koji glumac je vodio emisiju Hugo?' i svi smo znali točan odgovor (smijeh)

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Koja je vaša rođendanska želja?

Želim da mi djeca i unučad budu živi i zdravi.

