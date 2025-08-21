Glumica o romantičnoj vezi s polubratom, nedavno dobili i bebu: 'Zaljubila sam se...'

Australska glumica Scarlet Vas (30), poznata po ulozi Mishti Sharme u sapunici Neighbours, objavila je da je krajem prošle godine postala majka. U prosincu 2024. rodila je djevojčicu, a vijest o trudnoći podijelila je nekoliko mjeseci ranije putem Instagrama, pozirajući s partnerom Tayom Riccijem (28). Posebnu pozornost javnosti izazvala je činjenica da je Ricci njezin polubrat.

Njih dvoje upoznali su se još kao tinejdžeri u Melbourneu, prije nego što su njihovi roditelji započeli vezu i vjenčali se. Od tada su službeno polubrat i polusestra, no to ih nije spriječilo da razviju romantičan odnos.

Prvi put su privukli veću pozornost 2021. godine, kada su na društvenim mrežama objavili video pod nazivom “Zaljubila sam se u najboljeg prijatelja svog dečka… koji je slučajno moj polubrat”. Isprva je izgledalo kao šala, ali par je ubrzo potvrdio da je riječ o stvarnoj vezi.

Vjenčali su se u rujnu 2023. na grčkom Mikonosu, a godinu dana kasnije otkrili su da očekuju dijete koje su nazvali svojim “božićnim čudom”. Vijest je izazvala brojne komentare na internetu. Dok im dio pratitelja šalje čestitke i podršku, drugi njihov odnos osuđuju.

"Iskreno, komentari nas ne diraju. Nama je važno da imamo jedno drugo", rekla je Scarlet za australske medije. Dodala je i kako ih hejteri ponekad nasmiju te da na najgrublje poruke znaju odgovoriti kako bi „razoružali” trolove.

Scarlet se proslavila 2017. ulogom policajke u Neighboursu, nakon čega je karijeru nastavila u SAD-u, dok se njezin suprug Tayo bavi glazbom i ima mnoštvo pratitelja na TikToku.

