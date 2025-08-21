Otpjevala je 'Ima li nade za nas' i onda nestala: Evo kako danas izgleda i što radi Anđela Kolar

Nakon što je publiku devdesetih osvojila megahitom "Ima li nade za nas", Anđela Kolar ponovno se vratila na scenu na ovogodišnjim melodijama Jadrana duetom s Draženom Zečićem "Kad se srce spotakne". No, pjevačica anđeoskog glasa tu nije stala te je nedavno predstavila još jedan singl "Spora ljubav".

Iako već gotovo deset godina živi u Luksemburgu, pjevačica i dalje održava snažnu vezu s domaćom publikom. Upravo će ondje, u srcu Europe, Anđela uskoro predstaviti spomenuti singl, a najveći naglasak ove godine stavlja na poseban jubilej:

"Fokus mi je trenutačno na jubilarnom 10. predbožićnom koncertu pod nazivom ‘Anđela & Friends’ koji će se održati 29. studenog u prestižnoj luksemburškoj filharmoniji. Tome se jako veselim. Bit će sjajan program i gosti, ma pravi bombon za početak adventa", otkrila je Anđela za Jutarnji list.

Publika ju je upoznala i zavoljela kroz nezaboravni duet s Draženom Zečićem "Ima li nade za nas", koji je postao klasik hrvatske zabavne glazbe. Suradnja s popularnim pjevačem traje i dalje, pa će se Anđela i ovog ljeta i jeseni pridružiti Zečiću na nekoliko njegovih koncerata.

"'Ima li nade za nas' neizostavan je dio mog glazbenog puta. Svaki put kad je otpjevam s Draženom, osjećam veliku radost, a publika nam to uvijek vrati na najljepši način", priznala je Anđela.

Podsjetimo, pjevačica se nakon povlačenja iz javnosti udala za Edija Zelića s kojim ima troje djece. Zbog njegova se posla obitelj iz Njemačke, u kojoj je Anđela dugo živjela, preselila u Luksemburg gdje i sad živi.

