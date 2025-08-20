Ava Karabatić o pretilim ženama: 'Nemam ništa protiv debelih ljudi, imam i debele prijatelje'

Ava Karabatić (37), starleta poznata po svojim kontroverznim istupima na društvenim mrežama, ovih dana je glavna tema medija zbog svojih uvreda na račun žena s viškom kilograma.

Sve je počelo fotografijom u bikiniju uz koju je Karabatić poručila:

"Vježbam i pazim što jedem, normalno da ću staviti sliku s plaže. A vi debele – nisam vam ja kriva... Znam da i sad dok čitate ovo jedete čips u krevetu... Eto vam malo materijala pa se sad ispušite, možda izgubite koji gram...".

Mnogi su je odmah optužili za body shaming, no Ava se ubrzo pokušala opravdati. Na Instagram storyju objasnila je kako nije imala namjeru uvrijediti sve osobe s viškom kilograma, nego samo one koje je, prema njenim riječima, vrijeđaju na mrežama.

"Nemam ništa protiv debelih ljudi, i sama imam debele prijatelje koji su duhoviti itd. Ovo sam izjavila za osobe koje često meni komentiraju fotografije usmjerene na mržnju, pa kad odem na te profile vidim debele žene s čipsom u ruci i takve se nađu nekoga hejtati", napisala je.

No unatoč objašnjenju, korisnici društvenih mreža nisu je poštedjeli oštrih kritika.

"Baš si jadna, jadna… Ostalo ti novca što si molila za karmine, brzo si tatu zaboravila. Fuj te bilo!", "Nismo ni mi debele krive što ti nemaš centa, a mi debele imamo", samo su neki od komentara koji su osvanuli ispod njenih objava.

