Danijela Dvornik dirnula objavom za Dinov rođendan: 'Proslavit ćemo kao dok je bio živ'

Kralj funka Dino Dvornik danas bi proslavio 61. rođendan, a brojni su se prisjetili njegovih legendarnih hitova i karizme kojom je obilježio hrvatsku glazbenu scenu. Njegova supruga, Danijela Dvornik (58), na društvenim je mežama dirnula pratitelje znakovitim riječima povodom posebnog dana preminule glazbene legende.

"61 godinu bi napunio danas… uopće ne mogu zamisliti. Danas me svi zovu i pitaju: 'Što bi Dino danas?' A ja nemam pojma...nemam ideju niti viziju...toliko vidovita nisam. Ono što znam da ćemo se večeras zabaviti uz 'tribute to Dino Dvornik' bend i proslaviti njegov rođendan u Sutivanu kako smo to radili svih njegovih godina dok je bio živ. Samo jako", napisala je Danijela dodavši emotikon srca.

Foto: Zeljko Lukunic/pixsell

"Sretan nebeski rođendan tom predivnom biću", "Jedini...najveći", "Nikad zaboravljen", "Kladim se da bi i danas bio van svog vremena s glazbom i životom", pisali su brojni prisjećajući se jednog od naših najznačajnijih glazbenika.

Emotivnu objavu podijelika je i njegova kći, influencerica Ella Dvornik (34), koja je izrazila veliku zahvalnost što je imala priliku dijeliti život s Dinom.

"Često se našalim da je u biti živio stotine života, a nove još uvijek otkrivamo", napisala je Ella.

Dino je preminuo 2008. godine, a iza sebe je ostavio hitove poput "Zašto praviš slona od mene", "Hipnotiziran", "Ja bih preživio" i "Pelin i med" koji se dan danas rado vrte na radio postajama i brojnim zabavama. Sa suprugom Danijelom vjenčao se osam dana prije svog 25. rođendana, a godinu nakon dobili su kćer Ellu.

