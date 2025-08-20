Radi Vasić sve je gore, njena kći otkriva nove detalje: 'Više nije jaka, jako je boli'

Bivša kandidatkinja RTL-ovog showa Big Brother, Rada Vasić, vodi tešku bitku s rakom pluća. Njena kći, Ivana Nikolić, otkrila je za Informer da se Rada hrabro nosi s bolešću, redovito ide na kemoterapije, no priznaje da joj je ovaj put puno teže.

"Njoj ovo sada pada jako teško, jer po drugi put sve proživljava, opet prolazi isti proces i onda joj je sve teže. Više nije toliko jaka kao što je bila prvi put. Prvi put je bila mnogo jača, imunitet joj je bio jači, bila je bolja i sa živcima, strpljenjem", poručila je.

Ivana i Ana Nikolić Foto: Instagram

Dodala je i da cijela obitelj teško podnosi Radino stanje.

"Nije lako, i da ima 100 godina opet je moja mama. Osim toga, jako je boli. Nedavno sam izgubila oca, a sada mi je i majka jako bolesna, to je za nas veliki šok. Ja sam 24 sata na vezi s mamom i bila sam s njom tri mjeseca, a u rujnu ponovo idem kod nje. Trenutno su s njom Ana i brat. Skoro je došla i sestra iz Austrije i ona će tu biti nekoliko dana, a u rujnu dolazimo ja i druga sestra", ispričala je.

Foto: RTL

Podsjetimo, Radi je 2023. godine dijagnosticiran rak dojke, koji se naposljetku proširio i na pluća. Reality zvijezda ove godine je izgubila i supruga, Radu Vasića, koji se borio s teškom bolesti.

