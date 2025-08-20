Skromna strana kraljevske obitelji: Evo gdje ljetuju William i Kate

Princ William od malih nogu voli Škotsku, a tu ljubav prenio je i na svoju obitelj. Umjesto popularnih ljetnih destinacija poput Ibize ili Grčke, William i Kate ove godine ljeto provode u mirnoj i privatnoj kraljevskoj rezidenciji u Balmoralu.

Foto: Profimedia

U Aberdeenshireu, zajedno s djecom – princom Georgeom, princezom Charlotte i princom Louisom – uživaju u aktivnostima na otvorenom: od dugih šetnji i ribolova do promatranja jelena.

Foto: Profimedia

Ovdje, daleko od užurbanosti Londona, obitelj stvara nove uspomene u idiličnom okruženju koje je omiljeno članovima kraljevske obitelji već generacijama.

Foto: Profimedia

Princ William je jednom komentirao kako mu Škotska znači mnogo i da njegova djeca već počinju stvarati vlastite drage uspomene, baš kao što je to činila njegova prabaka kraljica Viktorija i majka, kraljica Elizabeta II.

