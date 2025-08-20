Mentor Marinko se razgolitio, a Iman se odmah oglasila: 'Zašto ovakvi niste dolazili na Farmu?'

Mentor Marinko na 'Farmi' uvijek iznenadi kandidate. Nekad je to s pozitivnim komentarima, nekada s kritikama, a ponekad i s novim zadatkom. Sve u svemu, on je njihova moralna vertikala što se tiče posla, a sada se na društvenim mrežama našalio i s novim statusom - onim poželjnog kauboja, budući da ga pratiteljice obasipaju pozitivnim komentarima oko njegova izgleda.

"Tražili ste telenovelu, dobili ste telenovelu! Upoznajte našeg glavnog junaka Juana, zvanog "El Marinco" – iskreno srce Farme. Nakon što je nepravedno optužen za krađu najbolje krave u selu, vraća se na svom vjernom konju Tornadu kako bi povratio čast i osvojio srce prelijepe Esmeralde. Njegov vjerni konj jedini zna tajne koje ga muče... "Ay, Tornado... samo ti razumiješ bol u mojoj duši. Zašto me je lijepa Esmeralda napustila?" Njegov pogled govori više od tisuću riječi: "Vratio sam se, Ricardo, i ovaj put mi nećeš oteti ni Farmu, ni ljubav mog života!" Nisam ja birao život junaka iz sapunice, on je izabrao mene", napisao je Marinko i podijelio svoju atraktivnu fotografiju.

U komentarima se javila Iman.

"Zašto ovakvi niste dolazili na Farmu", upitala ga je, a on se našalio s pitanjem bi li onda više radila.

Podsjetimo, Farma je sada u polufinalnom tjednu, a uskoro ćemo doznati tko kući odnosi 50.000 eura.

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!

POGLEDAJTE VIDEO: Mladi Australac u svojoj glavi osnovao državu između Hrvatske i Srbije: I hoće na Euroviziju