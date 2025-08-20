Najkraći brak na estradi: Na današnji dan Lana Pavić izrekla sudbonosno "da" Ivoru Vuceliću

Na današnji dan 2005. godine bivša misica i voditeljica Lana Pavić (45) uplovila je u bračnu luku s hrvatskim biznismenom Ivorom Vucelićem. Kuma na vjenčanju bila joj je prijateljica, pjevačica Antonija Šola (46), no bajka nije dugo trajala – brak se raspao nakon svega dva mjeseca.

Foto: Petar Glebov/pixsell

Tada je javnost najviše šokirala Lanina izjava da je za razvod saznala tek iz novina. “Nisam ništa lagala. Sa svojim mužem ne pričam od četvrtka nakon velike svađe, a za razvod sam doznala iz novina. Ako treba, mene se slobodno može proglasiti najvećom lažljivicom, ali dokazat ću da govorim istinu”, rekla je tada za Story.

U to se vrijeme spominjalo ime poduzetnika Branislava Brkljača kao njenog ljubavnika, što je Pavić negirala, a nekoliko godina kasnije upravo njemu je rodila kćer Laru Bornu.

Foto: Petar Glebov/pixsell

Danas je Lana daleko od burnih razvodnih priča. Od 2015. godine u sretnom je braku s Markom Kožulom, s kojim ima dvoje djece – kćer Iris Luciju i sina Marka Aurelija.

Foto: Igor Soban/pixsell

O tajni uspješnog braka ranije nam je otkrila: "S godinama sam naučila da mogu pametovati o struci, medijima, politici, filozofiji i koječemu drugome, ali da nikome ne dajem bračne i ljubavne savjete. Mislim da ne postoji nešto kao univerzalni ključ uspješnog braka; nekim ljudima brak uspije, nekima ne. Ako bih znala tajnu koja iza toga stoji bila bih vjerojatno najmoćnija žena na svijetu."

POGLEDAJTE VIDEO: Svadba zbog koje je pukla ljubav Vatrenih: Navijači bijesni na Dalića!