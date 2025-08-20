Najkraći brak na estradi: Na današnji dan Lana Pavić izrekla sudbonosno "da" Ivoru Vuceliću
Lana i Ivor su se razveli nakon dva mjeseca bračnog života
Na današnji dan 2005. godine bivša misica i voditeljica Lana Pavić (45) uplovila je u bračnu luku s hrvatskim biznismenom Ivorom Vucelićem. Kuma na vjenčanju bila joj je prijateljica, pjevačica Antonija Šola (46), no bajka nije dugo trajala – brak se raspao nakon svega dva mjeseca.
Tada je javnost najviše šokirala Lanina izjava da je za razvod saznala tek iz novina. “Nisam ništa lagala. Sa svojim mužem ne pričam od četvrtka nakon velike svađe, a za razvod sam doznala iz novina. Ako treba, mene se slobodno može proglasiti najvećom lažljivicom, ali dokazat ću da govorim istinu”, rekla je tada za Story.
U to se vrijeme spominjalo ime poduzetnika Branislava Brkljača kao njenog ljubavnika, što je Pavić negirala, a nekoliko godina kasnije upravo njemu je rodila kćer Laru Bornu.
Danas je Lana daleko od burnih razvodnih priča. Od 2015. godine u sretnom je braku s Markom Kožulom, s kojim ima dvoje djece – kćer Iris Luciju i sina Marka Aurelija.
O tajni uspješnog braka ranije nam je otkrila: "S godinama sam naučila da mogu pametovati o struci, medijima, politici, filozofiji i koječemu drugome, ali da nikome ne dajem bračne i ljubavne savjete. Mislim da ne postoji nešto kao univerzalni ključ uspješnog braka; nekim ljudima brak uspije, nekima ne. Ako bih znala tajnu koja iza toga stoji bila bih vjerojatno najmoćnija žena na svijetu."
