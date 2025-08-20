ZNAJU UŽIVATI /

Frano Lasić opušta se s 32 godine mlađom suprugom: Pohvalili se fotografijama s odmora

Foto: Instagram

Bili su i u društvu sina Nikolasa

20.8.2025.
11:24
Lea Obelić
Instagram
Hrvatski glumac i pjevač Frano Lasić (70) proveo je odmor na hrvatskoj obali u društvu supruge Milene, 32 godine mlađe umjetnice iz Beograda. Par je s prijateljima uživao u jedrenju, a Milena je na Instagramu podijelila fotografije i videe na kojima se vidi kako Frano upravlja jedrilicom, dok se ona družila s njihovim sinom Nikolasom (5). Prema Mileninim fotografijama vidi se par vruće ljetne dane odlučio provesti u Rovinju,  i na jadranskim otocima.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Milena Lasić (@milena.lasic)

Frano i Milena u braku su od 2015. godine, a sina su dobili krajem 2020. Glumcu je ovo četvrti brak – prvi put bio je oženjen Majom Nikšić, zatim Beograđankom Ljiljanom u jednom od najkraćih brakova domaće scene koji je trajao samo tri tjedna, a treća supruga bila mu je Živa Stupnik.

Jednom prilikom, Frano je priznao kako supruzi često citira stihove svoje poznate pjesme ''Volim te, budalo mala'' te istaknuo kako mu je Milena najveća podrška i zaslužna za njegov povratak koncertima.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Milena Lasić (@milena.lasic)

Milena Lasić likovna je umjetnica, školovana u Beogradu, gdje je završila Srednju školu za dizajn i Visoku školu za dizajn tekstila, tehnologiju i menadžment. Karijeru je počela izrađivajući nakit. Svoje radove izlagala je na više samostalnih izložbi, a djela joj se nalaze i u galerijama u Beogradu i Zagrebu.

POGLEDAJTE VIDEO: Slonica poklon Indire Gandhi, papiga Koki, Tito i Elizabeth Taylor: Brijuni puni priča i legendi!

Frano LasićMilena LasićFrano Lasić Supruga
