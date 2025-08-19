Boris Johnson kakvog dugo nismo vidjeli: U opuštenom izdanju sa suprugom uživa daleko od britanskog kaosa

Bivši britanski premijer Boris Johnson (61) viđen je kako uživa u morskim radostima tijekom obiteljskog odmora na grčkom otoku Eubeji. Na odmoru je sa suprugom Carrie (37) i njihovo četvero djece. Obitelj je prvi dio odmora, koji su imali prije nekoliko tjedana, provela u Italiji, a Carrie je neke trenutke podijelila i na društvenim mrežama.

Prema pisanju stranih medija, Johnson uživa u mirnijem životu svega nekoliko mjeseci nakon rođenja najmlađeg djeteta, a Mediteran mu je navodno posebno drag, jer može pobjeći od svjetla reflektora pod kojim živi u svojoj domovini, prenosi 24ur.

U opuštenom izdanju, u kupaćim gaćama, Johnson se odmarao na plaži, grickao čips i uživao u piću. Njegova supruga nosila je crveni kupaći kostim. Brižni roditelji plivali su na moru sa svojom djecom, dok je druga žena, čiji identitet nije poznat, pomagala brinuti se o djeci.

Johnson se u politici istaknuo 2008. godine kada je postao gradonačelnik Londona, dužnost je obnašao sve do 2016. godine. Od srpnja 2016. do 2018. godine bio je ministar vanjskih poslova Ujedinjenog Kraljevstva. Godine 2019. postao je lider Konzervativne stranke, a kasnije i premijer, vodeći zemlju kroz pandemiju.

Ostavku je podnio 2022. godine nakon potpunog raspada njegove Vlade i gubitka podrške preko 40 torijevaca. Unatoč kontroverznom ponašanju, Johnson ostaje jedna od najistaknutijih osoba u modernoj britanskoj politici.

