Prošlo je punih 16 godina: Evo kako je Thompson izgledao na predstavljanju svoje knjige

Prije točno 16 godina, u prostorijama zadarskog Arsenala održano je predstavljanje knjige "Thompson u očima hrvatskih intelektualaca", autora Mate Kovačića i Josipa Pečarića. Publikacija je okupila brojne goste i izazvala veliko zanimanje javnosti jer je donijela različite poglede hrvatskih intelektualaca na glazbenika Marka Perkovića Thompsona (58).

Foto: Filip Brala/pixsell

Na predstavljanju je sudjelovao i sam Marko Perković Thompson, čija je karijera i život u središtu knjige. Poseban glazbeni ugođaj večeri upotpunila je klapa Iskon, dok su uz autore knjigu predstavili i Zvonko Bušić te Ivica Marjačić.

Autori su kroz tekstove željeli prikazati kako ga različiti intelektualni krugovi percipiraju, bilo kroz prizmu glazbenog stvaralaštva, nacionalnog identiteta ili kontroverzi koje često prate njegovo ime.

Foto: Filip Brala/pixsell

Na fotografijama koje datiraju još iz 2009. godine, Marko Perković je bio glavna zvijezda večeri, a koliko se promijenio u posljednjih 16 godina - prosudite sami.

