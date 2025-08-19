Pomoćnica Lepe Brene zaplesala i postala hit na društvenim mrežama

"Danas radno!!!! Čistimo!!! Vingaj, vingaj…" – objavio je cvjetni aranžer i umjetnik Saša Šekoranja uz snimku u kojoj se vidi kako uz smijeh i ples sređuje kuću. U tome mu je društvo pravila energična Emina, kućna pomoćnica Lepe Brene, koja se i ovoga puta pokazala kao pravi "showman".

Šekoranja je Eminu u šali "najavio" kao glumicu iz filmova "Ni na nebu, ni na zemlji", "Crna mačka, bijeli miš" i "Jedi ljuto, prži papriku". Dok je u pozadini svirala Brenina pjesma "Miki, Mićo", krpe i metle ubrzo su postale samo rekviziti u pravoj maloj predstavi ispunjenoj smijehom i dobrom energijom.

Reakcije nisu izostale. Među prvima se javila Indira Levak s komentarom "Ma genijalno!", a u stopu su je pratili i brojni Šekoranjini pratitelji:

"Želim ovakvu spremačicu", "Prekrasno! Želim ovakve ljude oko sebe, vesele, zaigrane i pune života", "Koliko dobre energije, video pun života", "Znate kad ste uspjeli u životu, kad ljudima donesete radost i razvučete im osmijeh na licu".

Da Emina širi pozitivnu atmosferu gdje god se pojavi, pokazala je i ranije. Na proslavi obitelji Živojinović spontano je zaplesala u papučama, što je izazvalo pravo oduševljenje.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska protiv Danske za potvrdu prvog mjesta u pretkvalifikacijama za SP