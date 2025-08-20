Zvijezda Bijelog dugmeta posjeduje čak 30 nekretnina, njihova vrijednost? Astronomska

Nekadašnji vođa Bijelog dugmeta, glazbenik Goran Bregović (75) godinama ulaže novac u nekretnine. Donedavno je imao čak 32 kuće, vile i stanove, a sada jednu manje jer je nedavno prodao vilu u Istanbulu koju je 2014. platio oko 2 milijuna eura.

Na beogradskom Senjaku, jednom od najelitnijih naselja, Bregović posjeduje više luksuznih vila. Jednu od njih iznajmljuje, a u drugoj boravi kad je u Beogradu. Susjedi tvrde da je u posljednjih godinu dana kupio još dvije vile u istom naselju, a jednu već renovira i planira na krovu napraviti veliki bazen. Neke od njegovih kuća koriste se i za snimanja filmova, serija i reklama, a priča se da jedan snimajući dan u njegovoj vili stoji i do 5.000 eura, prenosi Kurir.

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Osim u Beogradu, Bregović ima luksuzne kuće i stanove u Zagrebu, Parizu, na Jahorini i crnogorskom primorju. Njegova vila na Jahorini prostire se na 450 kvadrata, dok je u Perastu prije više od deset godina kupio imanje za odmor sa suprugom i kćerima. Vila u kamenu, okružena mediteranskim zelenilom, 2015. je potpuno obnovljena uz ulaganje od 20.000 eura.

Foto: Antonio Ahel/pixsell

U Parizu već desetljećima posjeduje stan na jednoj od najskupljih lokacija, gdje cijene dosežu i do nekoliko milijuna eura. Procjenjuje se da je Bregović na svoje nekretnine potrošio oko 35 milijuna eura. Sam je jednom za Kurir objasnio zašto toliko ulaže: "Cijeli život imam strah od siromaštva. U ratu ljudi u jednom danu izgube sve što imaju. Zato sam kupovao kuće i stanove. Danas više ne brinem za sebe, ali imam djecu i taj strah ostaje i zbog njih", rekao je glazbenik.

