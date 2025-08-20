Zvijezda Bijelog dugmeta posjeduje čak 30 nekretnina, njihova vrijednost? Astronomska
Glazbenik je kroz godine kupio desetke nekretnina koje danas vrijede pravo bogatstvo
Nekadašnji vođa Bijelog dugmeta, glazbenik Goran Bregović (75) godinama ulaže novac u nekretnine. Donedavno je imao čak 32 kuće, vile i stanove, a sada jednu manje jer je nedavno prodao vilu u Istanbulu koju je 2014. platio oko 2 milijuna eura.
Na beogradskom Senjaku, jednom od najelitnijih naselja, Bregović posjeduje više luksuznih vila. Jednu od njih iznajmljuje, a u drugoj boravi kad je u Beogradu. Susjedi tvrde da je u posljednjih godinu dana kupio još dvije vile u istom naselju, a jednu već renovira i planira na krovu napraviti veliki bazen. Neke od njegovih kuća koriste se i za snimanja filmova, serija i reklama, a priča se da jedan snimajući dan u njegovoj vili stoji i do 5.000 eura, prenosi Kurir.
Osim u Beogradu, Bregović ima luksuzne kuće i stanove u Zagrebu, Parizu, na Jahorini i crnogorskom primorju. Njegova vila na Jahorini prostire se na 450 kvadrata, dok je u Perastu prije više od deset godina kupio imanje za odmor sa suprugom i kćerima. Vila u kamenu, okružena mediteranskim zelenilom, 2015. je potpuno obnovljena uz ulaganje od 20.000 eura.
U Parizu već desetljećima posjeduje stan na jednoj od najskupljih lokacija, gdje cijene dosežu i do nekoliko milijuna eura. Procjenjuje se da je Bregović na svoje nekretnine potrošio oko 35 milijuna eura. Sam je jednom za Kurir objasnio zašto toliko ulaže: "Cijeli život imam strah od siromaštva. U ratu ljudi u jednom danu izgube sve što imaju. Zato sam kupovao kuće i stanove. Danas više ne brinem za sebe, ali imam djecu i taj strah ostaje i zbog njih", rekao je glazbenik.
POGLEDAJTE VIDEO: Od Bijelog dugmeta do TBF-a! Prisjetili smo se najdražih stihova hrvatskih političara: 'A na čemu si ti..'