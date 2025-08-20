Bujnim oblinama zaludjela internet, ali i Realovu momčad: Tko je Maria Arreghini o kojoj svi pričaju?

Talijanska influencerica Maria Arreghini (27) postala je jedno od prepoznatljivih lica talijanskog sportskog novinarstva. Karijeru je započela kao model i hostesa, a kasnije je svoj fokus prebacila na televiziju i medije gdje se posebno istaknula kao voditeljica na Real Madrid TV-u i Sportitaliji.

Osim televizijskih nastupa vodi i svoj YouTube kanal „Mary’s Place“ gdje intervjuira poznate sportaše i glazbenike. Njezina prisutnost na društvenim mrežama, s više od 700.000 pratitelja na Instagramu, dodatno je povećala njezinu vidljivost i prepoznatljivost među publikom, a često dobiva komplimente na račun svog atraktivnog izgleda.

Osim toga, bavi se i sportom, trenira tenis te je okrenuta zdravom i aktivnom načinu života.