Ponovno ste nas oduševili! Ovo su fotografije snježne idile u veljači koje ste nam poslali

Kraj veljače iznenadio nas je snijegom! Mnogi su jutros otvorili prozore i ugledali pahulje koje polako prekrivaju okoliš. U Zagrebu je snijeg počeo padati nešto kasnije, dok je Sljeme već u potpunosti zabijeljeno, stvarajući pravu zimsku idilu. Bijeli pokrivač osvanuo je i u Gorskom kotaru, Lici te sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Poslali ste nam predivne fotografije koje pokazuju kako je snijeg jutros dočekao gotovo svakoga – zalepršao je svuda, od mirnih sela do gradskih ulica, stvarajući prizore koje vrijedi zabilježiti.

Prolistajte galeriju i pogledajte vaše predivne prizore možda posljednjeg snijega ove zime.