Emotivan istup pjevačice: 'Rak mi je ukrao uspomene sa sinom, mislila sam da ću umrijeti'

Engleskoj glazbenici Jessie J (37) dijagnosticiran je rak dojke, a u lipnju je imala mastektomiju nakon što joj je karcinom otkriven u ranoj fazi. Izvođačica hitova "Price Tag" i "Domino" sada se u podcastu osvrnula na svoj dosadašnji oporavak, ali i otkrila kako je bolest utjecala na njen odnos sa sinom.

Jessie s partnerom Chananom Safirom Colmanom ima dvogodišnjeg sinčica Skya. Priznala je da teško podnosi liječenje i operacije jer ne može provoditi toliko vremena sa sinom.

"Jučer sam neutješno plakala. Osjećam da ne mogu biti mama svom sinu i nedostaje mi. Osjećam da mi je rak ukrao uspomene s mojim dječakom", rekla je Jessie, objasnivši da su neki dani tijekom liječenja grozni. Ipak, u teškim trenucima njeno je svjetlo Sky.

"Bilo je trenutaka kad sam mislila: 'Ovo neće dobro završiti i ja ću umrijeti'. Ali na neki čudan način ponekad volim kad mi se dogode loše stvari jer to znači da moram rasti. Vjerujem da se loše stvari meni događaju kako bih mogla pomoći drugima koji će kasnije prolaziti kroz isto", objasnila je.

'Glazba me izvukla'

Naime, Jessie je nakon pronalaska kvržice u dojci otišla na biopsiju, a nakon saznanja rezultata briznula je u plač. Liječnici su joj prvotno govorili da je riječ o cisti, no ispostavilo se da se radi o raku veličine od četiri do pet centimetara.

"Ali moja glazba i ljubav prema poslu izvukli su me iz svega. Bila sam toliko zauzeta radom nakon dijagnoze da mislim da to u početku nisam ni uspjela pravilno procesuirati", dodala je emotivno.

Foto: Profimedia

Liječnici su joj rekli da, srećom, neće trebati kemoterapiju ni zračenje jer je rak otkriven na vrijeme. No, zbog veličine kvržice, morala je proći potpunu mastektomiju umjesto manje operacije.

Čeka je još jedna operacija kako bi se izjednačio izgled obje dojke, ali unatoč svemu, ne odustaje od glazbe. Njezina nova pjesma Believe In Magic izlazi 29. kolovoza.

