Nemamo je prilike često vidjeti: Grše pokazao suprugu povodom njenog posebnog dana

Jedan od najpoznatijih repera na našoj sceni Grgo Šipek, poznatiji pod umjetničkim imenom Grše, vješto skriva svoj privatan život od očiju javnosti. Ipak, ovaj je put na društvenim mrežama pokazao svoju samozatajnu suprugu Rafaelu povodom njenog posebnog dana.

Foto: Screenshot/instagram Story

"Sretan rođendan, ljubavi", napisao je Grše uz njene dvije fotografije.

Bolju polovicu izvođača hitova kao što su "Mamma Mia", "Forza" i "Fantazija" rijetko kad možemo vidjeti u javnosti, dok na društvenim mrežama ima zaključane profile.

Skladan par upoznao se tijekom sezone u Baškoj Vodi. Rafaela je tada radila kao sobarica u hotelu, a Grše u restoranu.

"Sto puta sam rekao: da nije bilo Rafaele, tko zna gdje bih bio. Zahvalan sam Bogu što mi ju je doveo u život", otkrio je za Story.

Grše i Rafaela izrekli su sudbonosno "da" u srpnju 2022. godine, a sin Fran došao je na svijet u studenom iste godine.

Podsjećamo, triljski reper u lipnju je obznanio obožavateljima da zbog zdravstvenih razloga neće nastupati dva mjeseca.

"Razlog tome je što vučem mononukleozu već preko godinu dana, problemi sa štitnjačom, problemi s leđima... tijelo mi govori da moram stati. Meni je najteže što se nećemo vidjeti ovoga ljeta, ali što je tu je, ne mogu glavom kroz zid. I sami znate koliko nastupam, koliko smo na cesti, pogotovo zadnje dvije sezone", objasnio je, dodavši da će se odužiti novom glazbom i suradnjama.

POGLEDAJTE VIDEO: Vojko V i Grše za Danas: 'Pjesma Mamići nije pregruba, to je smiješno. Dio je hip hopa'