Lijepa odvjetnica ukrala mu je srce: Sandi Cenov pokazao suprugu, fanovi oduševljeni

Iako na društvenim mrežama rijetko dijeli privatne trenutke, ovih dana glazbenik Sandi Cenov (57) odlučio je pokazati djelić intime, objavio je fotografiju s odmora na moru gdje uživa u društvu supruge Iline Cenov.

''Tradicionalne fotografije nas dvoje pred kraj ljeta... Da se vidi da se i plivalo, a ne samo sunčalo...'', kratko je napisao Sandi u opisu fotografije.

Pjevač, poznat po hitovima ''Malena” i ''Žena budi mi ti”, već godinama je u braku s odvjetnicom Ilinom Cenov. Njihova ljubavna priča započela je 2005. godine na skijanju u Nassfeldu, a nastavila se filmskom brzinom - nakon samo tri mjeseca veze par je izrekao sudbonosno ''da” na egzotičnom Baliju. Godinu dana poslije ljubav su proslavili i u Zagrebu, okruženi obitelji i prijateljima.

Podsjetimo, Sandi je karijeru započeo još 1980-ih kao bubnjar i gitarist u bendovima Bedž, Ural i Hard Rock. Samostalni put otvorio je 1990. godine albumom Sve je to samo Rock 'n' Roll, a tijekom devedesetih osvojio publiku nizom hitova poput Malena, U tvojim mislima i Sunce moje to si ti. Njegov treći album Neka trese, neka udara iz 1995. donio je i baladu Malena, koja je ubrzo postala jedan od njegovih najvećih aduta.

Kad je riječ o privatnom životu, pjevač je ranije bio u braku s Brankom Bebić, bivšom Miss Hrvatske, koju je zaprosio pjesmom ''Žena budi mi ti” tijekom radijskog prijenosa uživo. Danas je, pak, u stabilnom braku s Ilinom, s kojom ima dvoje djece – kći Zaru i sina Mikulu.

