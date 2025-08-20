Lijepa odvjetnica ukrala mu je srce: Sandi Cenov pokazao suprugu, fanovi oduševljeni
Njihova ljubavna priča započela je 2005. godine na skijanju u Nassfeldu, a nastavila se filmskom brzinom - nakon samo tri mjeseca veze par je izrekao sudbonosno ''da” na egzotičnom Baliju
Iako na društvenim mrežama rijetko dijeli privatne trenutke, ovih dana glazbenik Sandi Cenov (57) odlučio je pokazati djelić intime, objavio je fotografiju s odmora na moru gdje uživa u društvu supruge Iline Cenov.
''Tradicionalne fotografije nas dvoje pred kraj ljeta... Da se vidi da se i plivalo, a ne samo sunčalo...'', kratko je napisao Sandi u opisu fotografije.
Pjevač, poznat po hitovima ''Malena” i ''Žena budi mi ti”, već godinama je u braku s odvjetnicom Ilinom Cenov. Njihova ljubavna priča započela je 2005. godine na skijanju u Nassfeldu, a nastavila se filmskom brzinom - nakon samo tri mjeseca veze par je izrekao sudbonosno ''da” na egzotičnom Baliju. Godinu dana poslije ljubav su proslavili i u Zagrebu, okruženi obitelji i prijateljima.
Podsjetimo, Sandi je karijeru započeo još 1980-ih kao bubnjar i gitarist u bendovima Bedž, Ural i Hard Rock. Samostalni put otvorio je 1990. godine albumom Sve je to samo Rock 'n' Roll, a tijekom devedesetih osvojio publiku nizom hitova poput Malena, U tvojim mislima i Sunce moje to si ti. Njegov treći album Neka trese, neka udara iz 1995. donio je i baladu Malena, koja je ubrzo postala jedan od njegovih najvećih aduta.
Kad je riječ o privatnom životu, pjevač je ranije bio u braku s Brankom Bebić, bivšom Miss Hrvatske, koju je zaprosio pjesmom ''Žena budi mi ti” tijekom radijskog prijenosa uživo. Danas je, pak, u stabilnom braku s Ilinom, s kojom ima dvoje djece – kći Zaru i sina Mikulu.
