Veliko slavlje: Josip Juranović i supruga Lana dobili kćerkicu

Hrvatski reprezentativac Josip Juranović (29) i njegova supruga Lana krajem svibnja postali su roditelji djevojčice. Skladan par, koji je uplovio u bračne vode u lipnju 2023. godine, vješto je skrivao vijest o prinovi sve dosad, no sada su svoju radost odlučili podijeliti s drugima.

"Da, istina je, dobili smo curicu i osjećamo se presretno, ispunjeno i zadovoljno", rekao je Josip za Gloriju, objasnivši da je porod prošao odlično.

Podsjetimo, Josip i Lana prvo su postali supružnici odlaskom kod matičara, no u svibnju prošle godine organizirali su veliko crkveno vjenčanje.

Ceremonija je održana tijekom priprema za Europsko prvenstvo pa je Juranović napustio kamp kako bi se mogao oženiti. Nažalost, drugi Vatreni nisu mogli prisustvovati svečanom činu.

Nogometaš Union Berlina i prelijepa Riječanka zaljubili su se u Splitu prije šest godina godina, gdje su se i zaručili dvije i pol godine nakon. Upoznali su se preko prijatelja, a Josip je jednom prilikom otkrio da ga je Lana odmah osvojila, iako nije znala puno o nogometu.

