Hrvatica privukla interes Cristiana Ronalda: 'Ni u najluđim snovima nisam mislila...'

Domaća vizažistica Marina Mamić, koja redovito oduševljava transformacijama pomoću šminke u brojne celebrityje domaće i svjetske scene, ovaj se put pohvalila novim uspjehom. Naime, poznata Hrvatica nedavno se pretvorila u jednog od najslavnijih nogometaša, Cristiana Ronalda (40), a on je zapazio njenu transformaciju. Marina je pokazala kako je igrač kluba Al-Nassr FC pogledao njenu Instagram priču na kojoj je prikazan njen izvanredni uradak.

"Pa ne događa se ovo svaki dan! Hvala svima koji su označili Cristiana Ronalda na moju transformaciju! Ni u najluđim snovima nisam mislila da bi moglo doći do njegovog profila, ali pošto imam najjaču podršku na svijetu...i to se dogodilo!", napisala je uzbuđeno Marina te dodala da joj je "pritisak skočio na 200" kad je ugledala njegovo ime među osobama koje su pogledale njenu priču.

Brojni su u komentarima čestitali Marini, smatrajući da je zaslužila ovakav uspjeh, a neki su istaknuli da bi slavni nogometaš njenu transformaciju trebao podijeliti na svom profilu.

Inače, Marina je nedavno zadivila transformacijom u Luku Modrića (39), a uspjela je ostvariti i nejvjerojatnu sličnost s princezom Dianom, Michaelom Jacksonom, Oliverom Dragojevićem i brojnim drugima.

Podsjetimo, Marina je stekla veliku popularnost na društvenim mrežama, prikupivši više od 150 tisuća pratitelja. Osim što je brojnima poznata po iznimnim vještinama šminkanja, neki je također znaju po progovaranju o plastičnim operacijama. Marina je otkrila da se podvrgnula operaciji čeljusti i nosa, a fanovima je jednom prilikom pokazala kako je izgledala prije zahvata.

