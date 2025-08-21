Željko Samardžić progovorio o najvećoj boli: Smrt sina shrvala je cijelu obitelj

Pjevač Željko Samardžić (69) godinama je u sretnom braku sa suprugom Majom s kojom ima tri kćeri, no malo tko zna da je obitelj doživjela veliku tragediju prije više od 20 godina kada im je preminuo sin Zlatko.

Kako piše Blic, dječak je umro sa svega tri i pol mjeseca.

“Sjećam se tog perioda, moja pokojna baka došla je na babinje, prvi put da vidi svog praunuka, i za nju je bio veliki šok kada se sve dogodilo. U Crnoj Gori muško dijete ima posebno značenje”, ispričao je glazbenik.

“Nikada to neću zaboraviti. Svi smo zajedno iz Mostara otišli u Nikšić kako bismo obavili obred. Očeva obitelj je iz Nikšića i tamo smo sahranili malog Zlatka. Bila je to golema tuga za cijelu obitelj”, dodao je.

Podsjetimo, Željko već više od 46 godina uživa u skladnom braku s Majom, koja se uvijek držala podalje od medija i svjetla reflektora. Iz njihove dugogodišnje ljubavi rodile su se tri kćeri, a s godinama se obitelj proširila i postala još bogatija. Danas Samardžić ima petero unučadi.

