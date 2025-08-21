Marina Mamić nije jedina koja mu je 'zapela za oko': Tko je djevojka koju Ronaldo godinama prati?

Poznata hrvatska vizažistica Marina Mamić, koja je svoju karijeru izgradila na impresivnim transformacijama u poznate osobe, ovog je tjedna objavila novu transformaciju u kojoj se na kratko pretvorila u jednog od najboljih nogometaša svih vremena, legendarnog Cristiana Ronalda (40). Video transformacije podijelila je na svojim društvenim mrežama, a samo nekoliko sati nakon objave, Mamić je otkrila da je njen story pregledao, ni više ni manje, nego sam Ronaldo.

Video u kojem je detaljno prikazala proces šminkanja, korištenje perike i konturiranje lica izazvao je oduševljenje pratitelja, a Marina nije krila sreću kada je vidjela da je njezinu transformaciju vidio i slavni Porugalac.

Ipak, Marina nije jedina osoba iz regije koja je uspjela privući pažnju jednog od najpoznatijih sportaša na svijetu.

Prije nešto manje od deset godina pažnju Cristiana Ronalda privukla je tada mlada sprinterica iz Bosne i Hercegovine - Ivana Macanović. Lijepa atletičarka postala je predmet interesa regionalnih, a potom i svjetskih medija 2016. godine, kada se otkrilo da ju je Ronaldo zapratio na Instagramu.

Foto: Instagram

Ivana, koja danas ima 31 godinu, godinama je slovila za jednu od najtalentiranijih atletičarki u BiH. Specijalizirala se za sprinterske discipline, 60, 100, 200 i 400 metara. Na Instagramu je prati više od 150 tisuća ljudi, a na laskavom popisu i dalje se nalazi proslavljeni sportaš.

Popularnost koju joj je donijela Ronaldova pažnja bila je munjevita, od lokalne sportske nade, Ivana je postala tema medija diljem svijeta, a stekla je i brojne fanove, naročito iz Portugala.

Foto: Insztagram

"Vjerujte mi, to je za mene tajna. Ne poznajem Ronalda, ne znam kako me je našao na Instagramu ni zašto mi lajka fotografije. Ništa ne znam, i ja sam bila potpuno iznenađena", izjavila je tada za srpski Kurir.

"Imam dečka tako da je Ronaldo zakasnio", dodala je.

