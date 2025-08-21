ZAVAPILA /

Vedrana Rudan poslala apel za pomoć: 'I vama će trebati...'

Foto: Goran Kovacic/pixsell

Književnica je pokazala veliku empatiju

21.8.2025.
10:09
Lea Obelić
Hrvatska književnica i kolumnistica Vedrana Rudan (75), koja se već dulje vrijeme boluje od karcinoma žučnih kanalića, ali i dalje aktivno komunicira s javnošću, najviše putem društvenih mreža. Unatoč teškoj bolesti i redovitim terapijama, poznata je po tome da ne prestaje komentirati društvena zbivanja, ali i poticati ljude na humanitarne akcije.

Ovoga puta oglasila se putem svoje službene Facebook stranice, gdje je objavila apel za pomoć riječkom KBC-u kojem nedostaju zalihe krvi.

Objava je u kratkom vremenu izazvala veliku reakciju. Podijeljena je više od četrdeset puta, a lajkalo ju je više od šest stotina korisnika.

Rudan je i ranije javno zahvalila riječkim liječnicima i medicinskom osoblju, gdje se i sama liječi. U jednom od svojih prijašnjih objava opisala je iskustvo u KBC-u.

''Ne znam koliko nas tamo ima, ali sigurna sam da smo svi sretni da smo baš tamo. Zvuči kao fraza, ali ljudi koji o nama brinu nisu s ovoga svijeta. Osmijesi, hrabrenja i volja za životom ono su što nam daju kad nam je najteže'', napisala je.

