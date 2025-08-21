Rijetko ih viđamo zajedno: Filip Šovagović pozirao s djevojkom, vezu godinama skrivali

Kazališni i filmski glumac Filip Šovagović (58) viđen je na premijeri predstave "Galeb", održanoj u sklopu 76. Dubrovačkih ljetnih igara. Na crvenom tepihu pozirao je u društvu kolegica Senke Bulić (61), Ružice Maurus (27), Tene Nemet Brankov (31) i Nine Violić (53) s kojom je u vezi.

Filip je za tu prigodu odjenuo crnu košulju kratkih rukava s gumbima i crne hlače dok je Nina zasjala u bluzi sa sjajnim efektom, lagano otvorenoj pri dekolteu te crnim hlačama.

Foto: Grgo Jelavic/pixsell

Romansu otkrili slučajno

Filip i Nina zajedno su već dugi niz godina, a njihova veza dugo je bila tajna. Javnost je za njih saznala tek kad je Šovagović nenamjerno otkrio tu informaciju u jednom intervjuu. Par se od početka veze trudio svoju privatnost sačuvati što dalje od medija. Iako rijetko govore o svom privatnom životu, poznato je da su vrlo posvećeni jedno drugome. Jednom prilikom za Gloriju su otkrili da njihovi zajednički trenuci uključuju kuhanje, šetnje i gledanje filmova, serija te nogometnih utakmica.

Foto: Srecko Niketic/pixsell

