Kolinda zasjala u dugačkoj zelenoj haljini: Znamo gdje ju je kupila i koja joj je cijena

Bivša hrvatska predsjednica, Kolinda Grabar-Kitarović (57), boravila je u Budimpešti, gdje je prisustvovala svečanoj ceremoniji na kojoj je Thomas Bach, predsjednik Međunarodnog olimpijskog odbora, primio Veliki križ mađarskog Reda za zasluge. Ova prestižna nagrada dodijeljena je Bachu za njegov izuzetan rad na očuvanju integriteta sporta, promoviranju olimpijskog duha i osiguravanju fer igre.

Na svom Facebook profilu, Grabar-Kitarović je podijelila trenutke sa svečanosti, ističući kako je bilo zadovoljstvo ponovno se susresti s bivšom predsjednicom Mađarske, Katalin Novák, te bivšim predsjednikom Pálom Schmittom. Ipak, najveću pozornost privukao je njen modni odabir: elegantna, dugačka, zelena haljina s dugim rukavima, koja se iza veže u mašnu kako bi se dodatno naglasio struk. Haljinu smo pronašli na stranici brenda LK Bennett te je njena cijena 399 funti, to jest 462 eura.

Foto: Screenshot Lk Bennett

Uz haljinu, bivša predsjednica kosu je skupila u svoju prepoznatljivu punđu. Obula je bijele cipele na visoku petu, a od nakita nosila upečatljiv prsten.

