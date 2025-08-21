Vuk Kostić opleo po Hrvatima pa osudio nasilje na srpskim ulicama: 'Taj smo ples otplesali 1941.'

Prosvjedi u Srbiji traju već deset mjeseci, a sve veći broj javnih osoba, uključujući mnoge glumce, otvoreno daje podršku studentima koji zahtijevaju hitnu promjenu vlasti. Ipak, jedan od rijetkih koji se nije svrstao uz prosvjednike je glumac Vuk Kostić. On je na društvenim mrežama poručio kako ne želi poticati sukobe među Srbima, ističući da neće podržavati ideju da “Srbi idu protiv Srba”.

''Od mene nećete dočekati da podržavam nasilje ili mržnju. Nikada neću poticati svoj narod protiv svog naroda dok se sjedi na rivi i pije piće. Taj smo ples već otplesali od 1941. do 1946. godine – tu mislim na Goli otok, jame i slične stvari. Ako to sada ne shvatimo, evolucijski ne zaslužujemo opstati na ovom svijetu. Ne smije više pasti ni kap krvi'', napisao je Kostić na svom Instagram profilu, prenosi Kurir.

Kostić je prije nekoliko godina izjavio i kako bi stavio "Berlinski zid" između Srba i Hrvata kako se više nikada ne bismo sreli.

"Ja bih stavio Berlinski zid između nas da se ne možemo više ikada sresti, mislim da ne bi dolazilo do tih strašnih nesreća. Ni na placu, ne može, koliko je krumpir? Jesi Srbin? Ne može. Jednom kada se u našim narodima dogode velike nesreće i zločini, tipa Jasenovac, od tog trenutka više ne razgovaramo", rekao je glumac svojedobno za ruski magazin "Sputnjik".

"Mi smo najviše krivi koji smo kao uvijek bili, hajde da svi Sloveni žive zajedno. Mi se uvijek hoćemo igrati, Hrvati kažu skloni se, a mi kao da se družimo. Ne možete kad stalno buše loptu. Mene to jako pogađa, ja suosjećam sa žrtvama, to je najprljaviji rat u zadnjih ne znam koliko vremena, to je bio opći kaos", objasnio je Kostić.

